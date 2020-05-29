Yılmaz Özdil'den villası ile ilgili flaş karar

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bodrum’da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinin kendisi tarafından yıktırılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde Özdil’in villasına gelen işçilerin kaçak olan bölmelerin pencerelerini, kapılarını söküp bahçe içerisine koyduğu görüldü. Evin içerisinde bulunan kaçak bölümlerin tahliyesini yapan Özdil, yıkılacak olan bölümleri de söktürdü. Tahliye işlemleri için Bodrum Belediyesine yazı gönderen Özdil’e verilen sürenin ardından Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur Sitesi’nde bulunan villaya gelerek incelemelerde bulundu. Tahliye işlemi yapıldığını gören ekipler tutanak tuttuktan sonra villadan ayrıldı.

KAÇAK BÖLÜMLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Gazeteci Yılmaz Özdil’in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi’nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil’in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil’in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil’in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkmıştı.