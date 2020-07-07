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  4. Yine düğün, yine aynı manzara... Koronavirüsle kol kola oynadılar

Yine düğün, yine aynı manzara... Koronavirüsle kol kola oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de düğün amaçlı bir araya gelen grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yasak olmasına rağmen halay çekti.

Yine düğün, yine aynı manzara... Koronavirüsle kol kola oynadılar

Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.

Arnavutköy’de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Görenleri şoke eden düğünde, düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı. Adeta koronavirüs ile kol kola oynayan vatandaşlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

HER ŞEY NORMALMİŞ GİBİ

Kaydedilen görüntülerde vatandaşların düğünde sanki her şey normalmiş gibi davranması ise pes dedirtti. Katıldıkları düğünde onlarca kişinin el ele oynadığı halay dakikalarca devam ederken oynayan vatandaşlar ise her şey normalmiş gibi davrandı.

(İHA)

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