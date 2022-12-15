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Yine F-35, yine kaza! Bu kez de iniş sırasında düştü

15.12.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde karıştığı kazalarla adından sıkça söz ettiren F-35 savaş uçağı, bu kez de dikey iniş gerçekleştiremeyip kontrolden çıktı. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Worth Hava Üssü'ne dikey iniş yapmaya çalışan F-35B tipi savaş uçağı kontrolden çıkıp kullanılamaz hale geldi. Pilot ise kendini uçaktan fırlatarak kurtuldu.

Yine F-35, yine kaza! Bu kez de iniş sırasında düştü

ABD’nin Texas eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi savaş uçağı iniş sırasında düşerken, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

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Basına yansıyan haberlere göre Fort Worth Müşterek Hava Üssünde eğitim uçuşu yapan bir F-35B tipi uçak, dikey iniş sırasında düştü. Pilot, koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.

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Sosyal medyaya çıkan görüntülerde uçağın inişini tamamlamak üzereyken piste çakıldığı ve pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu görülüyor.

ABD ORDUSUNA TESLİM EDİLECEKTİ

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuyla ilgili bir soru üzerine uçağın henüz ABD hükûmetine teslim edilmiş bir uçak olmadığını, üretici firma Lockheed Martin’in uçağı olduğunu ve sadece bir ABD ordusu pilotu tarafından uçurulduğunu dile getirdi.

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Ryder, pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

F-35B uçakları sık sık teknik arızaları ile gündeme geliyor. Daha önce de ABD, Japonya, Avustralya ve İngiltere’ye ait F-35B serisi uçaklar düşmüştü. (AA)

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Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağı abd

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