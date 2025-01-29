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  4. Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
29.01.2025 11:51
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve doğal olarak muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Yoğun bir görüşme trafiği söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık konusundaki isteğini saklamıyor. Esenyurt ve Beşiktaş'a yapılan operasyonların arkasında da hedefin kendisi olduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde Mansur Yavaş da anketlerde birinci çıkan adayın kendisi olduğunu dile getiriyor. Mynet, Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin detaylarına ulaştı!

Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin detaylarına Mynet ulaştı

MYNET ÖZEL | Muhalefetin adaylık süreci dün itibarıyla başladı. CHP genel başkanı Özgür Özel, parti üyeleri arasında yapılacak bir ön seçim olacağını belirtti. Daha önce katıldığı bir TV programında 'Adaylık tartışması ne zaman başlarsa muhalefet bundan zarar görüyor. O yüzden acele etmek doğru değil' sözlerini söylemişti.

İŞTE O GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Özgür Özel, son gelişmelerden sonra adaylık sürecini başlattı. CHP içerisinde 1 milyon 600 bin üyeyle adayın belirlenmesini Mansur Yavaş doğru bulmuyor. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde sadece CHP üyelerinin değil toplumun geniş kesiminin oy vereceği bir profil olarak kendisine güvenen Mansur Yavaş; Özgür Özel'in bu düşüncesine katılmadığını da net bir şekilde dile getirdi.

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ÖZGÜR ÖZEL, MANSUR YAVAŞ'A "ÖN SEÇİM" DİYEMEDİ Mİ?

Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar; Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a önseçimle aday belirleneceğni söylemediğini ifade ediyor. Özel ile Yavaş'ın geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmede Yavaş'ın Özel'e "Aday açıklamak için çok erken" dediği de öğrenildi. O görüşmede Özgür Özel, Mansur Yavaş'a adaylık sürecini başlatacağını söyledi fakat adayın önseçimle belirleneceğini söylemedi!

Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir kez daha görüşmesi bekleniyor...

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İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMADI

Öte yandan Pazartesi öğleden sonra Ankara'ya gelen ve burada CHP lideri Özgür Özel ile de görüşen Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının "Mansur Yavaş Başkan ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Hatırlattığınız iyi oldu, şimdi yolda giderken bir telefon açıp kendisine hal hatır sorarım" yanıtını vermişti.

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş
Diğer
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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