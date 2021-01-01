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Yine yıla hırsız yakalayarak girdiler

01.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde büyükbaş hayvan çalmaya çalışan 4 kişiden biri mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde büyükbaş hayvan çalmaya çalışan 4 kişiden biri mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Darp edilen hırsızlık şüphelisi daha sonra jandarmaya teslim edildi.
Olay, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi’ne bağlı Avşar yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada besicilik yapan Muhammed Acartürk gece saatlerinde bahçeden gelen sesler üzerine dışarı çıktı. Besihane önünde 4 kişinin olduğunu ve büyükbaş hayvanlarını çalmaya çalıştıklarını gören Acartürk, bağırarak yardım istedi. Bağırtı sesleri üzerine şahıslar kaçmaya başlarken, sesi duyan çevre sakinleri ise dışarı çıkarak Acartürk ile birlikte şahısları kovalamaya başladı. Kovalamacada 3 şahıs kaçarken şüphelilerden A.E., isimli şahsı mahalle sakinleri yakaladı. Kalabalık tarafından darp edilen A.E., daha sonra olay yerine çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri A.E.’yi gözaltına alırken diğer kaçan 3 şüphelinin yakalanması içinse çalışma başlattı.

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