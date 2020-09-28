Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sonbaharı yavaş yavaş yaşamaya başladığımız bu dönemde sağlıklı bir cilt için ipuçları verdi.

1) Cildinizi temizleyin; Derinin canlı kalabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi çok önemli. Cildinizi günlük olarak mutlaka yatmadan önce temizleyin. Bunun yanısıra belirli periyotlarda cildin profesyonel temizliğe de ihtiyacı vardır.Büyüme faktörleriile zenginleştirilmiş, nötralize edilmiş asitler ile yapılacak Akıllı Peeling (PQAge Evolution Plus) işlemleri cilt yüzeyi temizliği için idealdir. Uygulama cilt temizliğinin yanısıra ciltte lifting, yenilenme, PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisi gösterdiği içinde tercih edilir.

Saf DNA enjeksiyonu ise cilt temizliği için önerilen başka bir uygulamadır. Serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan” etki yapar, ciltte temiz ve parlak bir görünüm sağlar.

2) Cildinizi nemlendirin; Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin.Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Genclik aşısı –Upgrade çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.