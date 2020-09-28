Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Zahide Eriş Eken, sonbaharı yavaş yavaş yaşamaya başladığımız bu dönemde sağlıklı bir cilt için ipuçları verdi.
1) Cildinizi temizleyin; Derinin canlı kalabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi çok önemli. Cildinizi günlük olarak mutlaka yatmadan önce temizleyin. Bunun yanısıra belirli periyotlarda cildin profesyonel temizliğe de ihtiyacı vardır.Büyüme faktörleriile zenginleştirilmiş, nötralize edilmiş asitler ile yapılacak Akıllı Peeling (PQAge Evolution Plus) işlemleri cilt yüzeyi temizliği için idealdir. Uygulama cilt temizliğinin yanısıra ciltte lifting, yenilenme, PRP benzeri ve kozmetik makyaj etkisi gösterdiği içinde tercih edilir.
Saf DNA enjeksiyonu ise cilt temizliği için önerilen başka bir uygulamadır. Serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan” etki yapar, ciltte temiz ve parlak bir görünüm sağlar.
2) Cildinizi nemlendirin; Cilde gereken nemi sağlamak cildin yaşlanmaması ve sağlığını koruması açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurdur. Cildi temizledikten sonra günlük olarak nemlendirin.Cildimizi hem dışardan hem de deri altından beslememiz gerekir. Burada karşımıza cilt altına uygulanan Genclik aşısı –Upgrade çıkıyor. Bu deri altı hidrasyonunu sağlayan bir uygulama. İçeriği lineer hyalüronikasit, gliserol, peptidler, aminoasitler, vitaminler, antioksidan maddelerden oluşuyor. Bu geniş kokteyl içeriği sayesinde hücrelerin ihtiyacı olan nemli ve maddeleri zengin ortamı oluşturuyor ve cildin doğal, nemli, parlak ve kırışıksız bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.
Cilt nemlendirmesinde bir diğer önerilen deri altı uygulaması ise Saf DNA Işıltısı enjeksiyonu. Nucleofill enjeksiyonları deri altının nemlenmesi, beslenmesi ve kolajen üretiminin tetiklenmesini eş zamanlı olarak sağlıyor.Molekül yapısı sayesinde yoğun su tutulumu gerçekleştiriyor,“elektrostatiksünger”etkisi dokulara derin nemlendirme ile hücresel sağlık kazandırıyor.
3) Su tüketin; Hem vücudumuzun hem de cildimizin suya ihtiyacı vardır, su vücudumuzun yapıtaşıdır. Günde 2-3 litre su içmeye dikkat edin.
4) Düzenli güneş koruyucu kullanın; Güneş ışınlarına aşırı maruziyet yaşlanma etkilerinde en büyük suçlulardandır. Güneş maruziyeti zamanla elastin liflerde hasarlanmaya yol açar. Elastin lif kaybı sonucu deri elastikiyetini kaybederek sarkar. Ayrıca morarmaların ve yaraların iyileşmesi daha uzun sürede olur. Fakat bu etkiler gençken değil yaş ilerledikçe ortaya çıkar. Güneş ışınlarının; kırışıklıkların artmasında, lekelerin artmasında, hatta cilt kanserlerinin oluşumunda rolü vardır.Bu sebeple güneş maruziyetini devamlı hale getirmeden, cildin kendini onarmasına izin vermek gereklidir. Özellikle baş-boyun bölgesine en az 50 faktörlü güneş koruyucu kullanmak önemlidir.
5) Kaybettiğiniz kolajeni takviye edin; Vücudumuzun yapıtaşlarından biri olan kolajen 20li yaşlardan sonra azalmaya başlar. Bu da ciltte sağlıksız bir görünüm, yaşlanma, kırışıklık gibi sonuçlar doğurur. Cildin kaybettiği kolajeni çeşitli ürünler ve uygulamalarla takviye edin. İçilebilen kolajen takviyelerin yanısıra deri altına yapılan uygulamalar da kolajen üretimini destekliyor. Bunlardan biri olan Nucleofill, ciltte bulunan hücreleri uyararak, kendi kolajenimizi üretmemizi sağlıyor ve cildi canlılık kazandırıyor.
6) Probiyotik, vitaminler ve mineraller; Özellikle probiyotiklerin, antioksidan vitaminlerin ve bazı minerallerin cildin bağışıklık sisteminin korunmasında, yara iyileşmesinde ve kolajenin oluşturulmasında etkileri vardır.
7) Cilt renginizi dengeleyin; Sağlıklı bir cilt görünümü için önemli unsurlardan biri de derinizin eşit bir renge sahip olmasıdır. Ciltte renk eşitliğini sağlayan uygulamalardan yararlanılabilir. White In enjeksiyonu,Arbutin ve Glutatyon bazlı içeriği sayesinde, cilt rengi değişikliği ve hiperkromatizm kaynaklı cilt kusurlarını düzelten güçlü bir formüle sahiptir. White In, tek başına 3-4 seans uygulanabileceği gibi kombinasyon olarak da tercih edilebilir.
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