Yıpranan saçları canlandıran maskeler! Mayonez, avokado, çilek…

Her ne kadar saçlarımızın doğal nemini korumaya çalışsak da çoğumuz bunu başaramıyoruz. Nemini kaybeden saçlarda da kırılma, kopma ve dökülmeler görülmeye başlıyor. Bu saç sorunu beraberinde saçlarda aşırı yıpranmalara neden oluyor. Tüm bu etkenleri ortadan kaldırarak evde kolaylıkla yıpranmış saçlarınıza çözüm bulmak çok kolay. İşte saçlarınızın ihtiyacı olan doğal saç bakım maskesi önerilerini sizin için bir araya getirdik…

BESLEYİCİ MAYONEZ MASKESİ

Yıpranmış saçlara saç maskesi yaparken kimin aklına mayonez gelir ki... Ama içeriğindeki zengin ürünler sayesinde mayonez saçlarınızı canlandırmada ve parlak bir görünüme kavuşturmada oldukça etkili. Özellikle ev yapımı doğal mayonez ile siz de kendi mayonezinizi yaparak etkili ve hızlı sonuçlara kısa sürede ulaşabilirsiniz! Dilerseniz mayonezi tek başına da kullanabilirsiniz. Yıpranmış saçlarınızı canlandırmak için bu formül kesinlikle denemeye değer.

MALZEMELER

1 çay bardağı mayonez

1 yumurta

YAPILIŞI

Mayonez ve yumurtayı karıştırarak hafif dokunuşlarla saçlarınıza yedirin ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sararak 30 dakika bekletin.

30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.

Yumurtanın kokusunu önlemek için saçlarınızı bol şampuanla yıkayın.