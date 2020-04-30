Yıpranan saçları canlandıran maskeler! Mayonez, avokado, çilek…

Her ne kadar saçlarımızın doğal nemini korumaya çalışsak da çoğumuz bunu başaramıyoruz. Nemini kaybeden saçlarda da kırılma, kopma ve dökülmeler görülmeye başlıyor. Bu saç sorunu beraberinde saçlarda aşırı yıpranmalara neden oluyor. Tüm bu etkenleri ortadan kaldırarak evde kolaylıkla yıpranmış saçlarınıza çözüm bulmak çok kolay. İşte saçlarınızın ihtiyacı olan doğal saç bakım maskesi önerilerini sizin için bir araya getirdik…
Yıpranmış saçlara saç maskesi yaparken kimin aklına mayonez gelir ki... Ama içeriğindeki zengin ürünler sayesinde mayonez saçlarınızı canlandırmada ve parlak bir görünüme kavuşturmada oldukça etkili. Özellikle ev yapımı doğal mayonez ile siz de kendi mayonezinizi yaparak etkili ve hızlı sonuçlara kısa sürede ulaşabilirsiniz! Dilerseniz mayonezi tek başına da kullanabilirsiniz. Yıpranmış saçlarınızı canlandırmak için bu formül kesinlikle denemeye değer.
MALZEMELER
YAPILIŞI
Mayonez ve yumurtayı karıştırarak hafif dokunuşlarla saçlarınıza yedirin ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sararak 30 dakika bekletin.
30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.
Yumurtanın kokusunu önlemek için saçlarınızı bol şampuanla yıkayın.
Saçlarınıza eski canlılığını kazandırmak için bir sürü harcama yapmanıza gerek yok. Hem doğal hem de kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler ile harikalar yaratmanız mümkün. Bunun için avokado kullanmak harika bir fikir! Avokado saçlarınıza kaybolan nemi geri kazandırıp saç hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı olacak.
MALZEMELER
YAPILIŞI
Avokadoyu iyice ezerek püre kıvamına getirin.
Zeytinyağı ve balı da ekleyerek iyice karıştırın.
Bu karışımı saçlarınıza dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın ve 45 dakika saçlarınızda bekletin.
Daha sonra saçlarınızı ılık suyla ve şampuanla yıkayarak kremleyin.
Bu işlemi uyguladıktan sonra saçlarınızı dinlendirmeyi ihmal etmeyin.
Her ne kadar bu karışımı yememek için kendinizi zor tutacak olsanız da bu tarif saçlarınız için. Üstelik bu maskeyi tüm saç tipleri için uygulayabilirsiniz. Yumurta gibi saçlarınızda kötü bir koku oluşturmayacağı için bu karışımı uzun bir süre saçlarınızda bekleterek mis gibi çilek ve Hindistan cevizi kokuları eşliğinde saçlarınızın bakımını yapabilirsiniz.
MALZEMELER
YAPILIŞI
Çileklerin saplarını kopartarak püre haline getirin.
Bal ve Hindistan cevizini de içerisine ekleyin.
Karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 1 saat geçtikten sonra saçlarınızı yıkayın. İşte bu kadar basit!
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