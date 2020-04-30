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Yıpranan saçları canlandıran maskeler! Mayonez, avokado, çilek…

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzellik söz konusu olduğunda biz kadınlar için bakımlı ve güçlü saçlar en dikkat ettiğimiz konular arasında yerini alıyor. Ancak kısa süre içerisinde defalarca yıkanan, boyanan, sürekli ısı ile işleme tabi tutulan ve dış etkenlere maruz kalan saçlarımızda yıpranma maalesef kaçınılmaz oluyor. Peki, yıpranmış saçlarımızla nasıl baş edeceğiz? İşin sırrı: Doğal malzemeler!

Yıpranan saçları canlandıran maskeler! Mayonez, avokado, çilek…

Her ne kadar saçlarımızın doğal nemini korumaya çalışsak da çoğumuz bunu başaramıyoruz. Nemini kaybeden saçlarda da kırılma, kopma ve dökülmeler görülmeye başlıyor. Bu saç sorunu beraberinde saçlarda aşırı yıpranmalara neden oluyor. Tüm bu etkenleri ortadan kaldırarak evde kolaylıkla yıpranmış saçlarınıza çözüm bulmak çok kolay. İşte saçlarınızın ihtiyacı olan doğal saç bakım maskesi önerilerini sizin için bir araya getirdik…

BESLEYİCİ MAYONEZ MASKESİ

Yıpranmış saçlara saç maskesi yaparken kimin aklına mayonez gelir ki... Ama içeriğindeki zengin ürünler sayesinde mayonez saçlarınızı canlandırmada ve parlak bir görünüme kavuşturmada oldukça etkili. Özellikle ev yapımı doğal mayonez ile siz de kendi mayonezinizi yaparak etkili ve hızlı sonuçlara kısa sürede ulaşabilirsiniz! Dilerseniz mayonezi tek başına da kullanabilirsiniz. Yıpranmış saçlarınızı canlandırmak için bu formül kesinlikle denemeye değer.

1

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı mayonez
  • 1 yumurta

YAPILIŞI

Mayonez ve yumurtayı karıştırarak hafif dokunuşlarla saçlarınıza yedirin ve bir bone yardımı ile saçlarınızı sararak 30 dakika bekletin.
30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.
Yumurtanın kokusunu önlemek için saçlarınızı bol şampuanla yıkayın.

CANLANDIRICI ETKİSİYLE AVOKADO

Saçlarınıza eski canlılığını kazandırmak için bir sürü harcama yapmanıza gerek yok. Hem doğal hem de kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler ile harikalar yaratmanız mümkün. Bunun için avokado kullanmak harika bir fikir! Avokado saçlarınıza kaybolan nemi geri kazandırıp saç hücrelerinizin yenilenmesine yardımcı olacak.

2

MALZEMELER

  • 1 adet avokado
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Avokadoyu iyice ezerek püre kıvamına getirin.
Zeytinyağı ve balı da ekleyerek iyice karıştırın.
Bu karışımı saçlarınıza dairesel hareketler ile masaj yaparak uygulayın ve 45 dakika saçlarınızda bekletin.
Daha sonra saçlarınızı ılık suyla ve şampuanla yıkayarak kremleyin.
Bu işlemi uyguladıktan sonra saçlarınızı dinlendirmeyi ihmal etmeyin.

MİS KOKULU BİR MASKE: ÇİLEK+HİNDİSTAN CEVİZİ+BAL

Her ne kadar bu karışımı yememek için kendinizi zor tutacak olsanız da bu tarif saçlarınız için. Üstelik bu maskeyi tüm saç tipleri için uygulayabilirsiniz. Yumurta gibi saçlarınızda kötü bir koku oluşturmayacağı için bu karışımı uzun bir süre saçlarınızda bekleterek mis gibi çilek ve Hindistan cevizi kokuları eşliğinde saçlarınızın bakımını yapabilirsiniz.

3

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 4-5 adet çilek
  • 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

  • YAPILIŞI

Çileklerin saplarını kopartarak püre haline getirin.
Bal ve Hindistan cevizini de içerisine ekleyin.
Karışımı saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 1 saat geçtikten sonra saçlarınızı yıkayın. İşte bu kadar basit!

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