Yıpranmış saçlar için evde yapılan kolay saç bakım maskeleri

Özellikle saç konusunda oldukça hassas olan kadınlar yıpranmış ve keçe gibi görünen saçlarından şikayet ederler. Yazın ise saçlar maalesef büyük ölçüde yıpranır. Deniz, kum, güneş saça ciddi anlamda zarar verir. Saçlar giderek daha donuk, bakımsız ve sağlıksız görünmeye başlar. Tabii yazın yıpranan saçlar kış boyu yoğun bir bakıma alınarak tedavi edilmeye çalışılır. Bir de bu bakımlara ek olarak evde yapılabilecek farklı türdeki ve içerikteki maskelerle saçların sağlıklı bir şekilde parlaması sağlanabilir. Ancak bu maskeleri uygulamadan önce saç tipinize uygun olup olmadığının analizini mutlaka yapmalısınız. Size uygun maskeyi bulduktan sonra saçlarınızın yeniden ahenkle dans etmemesi için hiçbir sebep yok. Evde Hazırlanabilecek 10 Saç Bakım Maskesi 1. Avokado maskesi Avokado besin değerleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Öyle ki evde saç bakımı konusunda da akla ilk gelen bakım maskelerinin içeriğinde yer alır. Düzenli kullanıldığında yıpranmış saçlar üzerinde etkilidir. Protein ve faydalı yağlar bakımından da zengin olan avokado maskesi saçları canlandırarak eski parlak ve sağlıklı haline geri dönmesine yardımcı olur. Ayrıca saç uçlarındaki kırılmaları önleyerek saç dökülmesi problemini de azaltır.

Yapılışı; 1 tane olgun avokadoyu pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin. İçerisine zeytinyağı ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak hamur kıvamına getirin ve saçlarınıza uygulayın. Maskeyi saçlarınızda 1 saat kadar tuttuktan sonra ılık su ile yıkayarak arındırın. Avokado maskesini farklı malzemelerle de yapmak mümkün. Farklı bir tarif için avokadoyu yine pürüzsüz hale gelene kadar blenderdan geçirin. Sonra içerisine Hindistan cevizi sütü ve bir yumurta sarısı ilave edin. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra saçlarınızın sadece diplerine 5 dakika masaj yaparak uygulayın ve 1 saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Avokado maskesini haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. 2. Yumurta maskesi Yumurta hem protein ve mineraller bakımından zengindir hem de içerisinde faydalı pek çok faydalı yağ barındırır. Yumurta özellikle son zamanlarda saç bakımının en temel malzemelerinden biri haline gelmiştir. Yıpranmış saçları onarmanın en etkin ve kolay yolu olan yumurta ile hazırlanan saç maskeleri saç tellerini besler ve yumuşatır. Ayrıca saçların çok daha canlı ve parlak olmasını sağlar. Yumurta akı saç enzimlerini besler, saç derisini temizler. Yani yumurta saçları kökten uca besleyerek saça yeniden can verir.

Yapılışı; 1/2 fincan yoğurt ile 2 yumurtayı birlikte çırpın ve içerisine 2 çorba kaşığı kadar badem yağı ekleyin. Kremsi bir hal alana dek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı saçlarınıza masaj yaparak yedirin. Isının hapsolarak bakım maskesinin etkinliğinin artması için mutlaka bir havlu ya da bone ile saçlarınızı kapatın ve karışımı 30 dakika saçlarınızda bekletin. Karışımın saçlarınızdan rahat çıkması için ilk yıkamayı soğuk su ile yapmayı unutmayın. 3. Zeytinyağı maskesi Yıpranmış saçları onarmanın kuşkusuz en iyi çözümlerinden biri de zeytinyağıdır. İçeriğinde hem zengin yağ asitleri bulunur hem de E vitamini ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden yıpranmış saçlara uygulanabilecek en etkili bakım maskelerinden biridir. Zeytinyağı yıpranmış ve canlılığını yitirmiş saçlara yeniden hayat verirken aynı zamanda saçların daha fazla yıpranmasına da engel olur. Yapılışı; zeytinyağını saç diplerinize birkaç dakika masaj yaparak iyice yedirin. Saçlarınızı bir bone ya da havlu ile kapatarak 30 dakika bekleyin. Daha sonra havluyu ya da boneyi çıkartarak saçlarınızı açıkta bırakın. Saçınızdaki zeytinyağı tüm gece kalsın. Sabah saçlarınızı şampuanlayarak yıkayabilirsiniz. Zeytinyağı maskesini haftada 1 defa düzenli olarak uygularsanız saçlarınızın yeniden canlanıp eski formuna kavuştuğunu görebilirsiniz.

4. Siyah çay Siyah çay da saç bakımının olmazsa olmazlarındandır. Hem pratik hem ekonomik oluşu saç bakımına önem veren kadınlar için tercih sebebidir. Siyah çay saçları besler, parlatır ve yumuşatır. Saç uçlarındaki kırıkları temizleyerek kabarık ve donuk görünmesine engel olur. Ayrıca siyah çay maskesi yazın saçları UV ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Siyah çay maskesinin yapılışı; 1 bardak suyu kaynatın ve içerisine siyah çay poşetini koyun. Çayınızın ağzını kapatın ve dinlenmeye bırakın. Çay 10 dakika boyunca bu şekilde demlensin. Çayın içerisine birkaç damla yasemin yağı da ekleyerek soğumasını bekleyin. Bu karışımı isterseniz ıslak saçınıza masaj yaparak yedirin ve 15 dakika bekleyip yıkayın, isterseniz de bu suyu duş yaparken ilk şampuanlamayı yaptıktan sonra durulama suyu olarak kullanın ve 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızdan iyice arındırın. Siyah çay maskesini haftada 2 kere yapabilirsiniz. 5. Bal maskesi Yıpranmış saçlar için en değerli bitkisel çözümlerden biri de kuşkusuz baldır. Bal saça pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır. Antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için özellikle saç derisinde görülen bakteri ve mikrobu anında öldürerek saçın kökten sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda saç dökülmesini önler ve saçın hızlı bir şekilde uzamasını sağlar. Kuru saç probleminden muzdarip olan kişiler için çok etkili bir çözümdür çünkü saça nem kazandırmak konusunda oldukça başarılıdır.

Bal maskesinin yapılışı; balın kalitesi balın saçınıza etki etmesi açısından önemlidir. Bu yüzden mümkünse organik bal kullanmaya özen gösterin. Bir kaseye 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı bal, yoğurt ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını koyun ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın, krem haline getirin. Bu karışımı ısıtarak saçlarınıza uygulayın. Bone takarak 20 dakika bekleyin ve saçlarınızı yıkayın. Bu maskeyi haftada bir defa yapabilirsiniz. 6. Muz maskesi Muz potasyum deposu olarak kabul edilir ve içerisinde pek çok farklı vitamin ve doğal yağlar barındırır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum ve demir gibi vücut için gerekli mineraller bakımından da zengindir. Hem içeriğindeki potasyum sayesinde saçları güçlendirerek, saçın yıpranma sonucu kaybolan elastikiyetini geri kazandırır hem de %75 su içermesi sebebiyle saça ihtiyacı olan nemi verir. Yapılışı; 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını, 2 tane püre haline getirilmiş muz ile karıştırarak saçlarınıza iyice yedirin ve 20-30 dakika kadar bekledikten sonra saçlarınızı ılık su ile durulayın. Muz maskesini haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

7. Mayonez maskesi Yıpranmış saçlar için maskeler denildiğinde akla pratik yöntemlerden biri olan mayonez maskesi gelir. Mayonez maskesi pahalı bakım maskelerine gerek duymadan saçınıza ihtiyacı olan tüm bakımı sağlar. Mayonezin içerisinde yumurta olduğu için saçlarınız güçlenir ve sağlıkla parlar. İçeriğinde bulunan aminoasitler sayesinde saçlarınıza nem ve hacim kazandırır, kırılmaları önler. Ayrıca yüksek oranda antioksidan ve protein içerdiği için saçları güneşin zararlı etkilerine karşı korur. Yapılışı; Saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre saçlarınızı tutamlara ayırarak yeterli miktardaki mayonezi nemli saçınıza iyice yedirin. 1 saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık su ile yıkayın ve şampuanlayarak mayonezden arınmasını sağlayın. Mayonez maskesini ayda bir kere yapmanız yeterli olacaktır. 8. Ebegümeci maskesi Ebegümeci hem güzel bir çiçek hem de yıpranmış saçları tedavi etme gücü olan bir şifa kaynağıdır. Düzenli olarak saça uygulandığında saç dökülmesi şikayetini azaltmakla kalmaz, saçların hızlı bir şekilde uzamasına da yardımcı olur. Hem C vitamini hem de aminoasit bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Maske olarak kullanıldığında saçların erken beyazlamasının önüne geçer.

Yapılışı; ebegümeci çiçeğini yapraklarıyla birlikte bir havan yardımıyla hamur kıvamına getirin. Eğer havan kullanmak istemezseniz ve maskem daha pürüzsüz olsun derseniz ebegümeciyi blenderdan da geçirebilirsiniz. Kullanacağınız ebegümeci miktarını saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Çiçekleri hamur kıvamına getirdikten sonra bir kasenin içerisine alın ve kaseye birkaç damla Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı damlatın. Yağ ve hamur kıvamındaki ebegümeci çiçeğini krem haline getirin ve saçlarınızın köklerinden başlayarak uçlarına doğru masaj yaparak yedirin. Saç köklerine daha fazla yoğunlaşmaya çalışın. Saçınıza bir bone takarak maskenin saç tellerinize iyice nüfuz etmesini bekleyin. 1 saat kadar bekledikten sonra ılık su ile maskeyi saçlarınızdan arındırın. 9. Hindistan cevizi yağı maskesi Kuru ve yıpranmış saçların kurtarıcısı olan Hindistan cevizi yağı oldukça popüler olan bakım maskelerinden biridir. Cilt için faydalı olduğu kadar saç için de etkili bir çözüm sunar. İçerisinde bulunan "laurik asit" saç köklerini besler, saçın parlamasını ve gürleşmesini sağlar. Saça nem kazandıran Hindistan cevizi yağı saç uçlarında oluşan kırıkları onararak yeni kırık oluşumunu da engeller. Saçlara gözle görülür bir parlaklık ve yumuşaklık katar.

Yapılışı; 1-2 köri yaprağına 2 çorba kaşığı kadar katı Hindistan cevizi yağı (buzdolabında bekletilmiş) karıştırın ve ufak bir tavada ısıtarak ılınmasını sağlayın. Karışım ılındığında süzgeçten geçirerek saç köklerinden uca kadar masaj yaparak yedirin. 30 dakika saçınızda bekleterek ılık su ile durulayın. 10. Aloe vera maskesi Aloe vera cildi güneşten koruduğu gibi saçı da UV ışınlarına karşı korur. Ayrıca saça zarar veren diğer dış etkenlerin de (saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, yağmur, çevre kirliliği) saçların üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Saç derisine derinlemesine nüfuz ederek kepeklenmeyi önler. Ayrıca aloe vera kafa kaslarını gevşeten anestezik bir etkiye sahip olduğu için de kafa derisine yapılan masaj hem rahatlatır hem de saçların eski sağlığına kavuşmasını sağlar. Nemlendirici özelliği sayesinde ise kuru saçlar için idealdir. Saça elastikiyet kazandırarak hacimli bir görünüm verir. Yapılışı; 3 çorba kaşığı aoe vera jeline 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 çorba kaşığı yoğurt ekleyin. Bu malzemeleri iyice karıştırarak saçlarınıza kökten uca sürün. 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı şampuanlayarak durulayın. Aloe vera maskesini haftada bir kez yapmanız yeterlidir.