Yıpranmış şarj kablosu evde nasıl tamir edilir?

Son derece hassas malzemelerden üretilen şarj kabloları, soket kısımlarından hızlı bir şekilde yıpranır ve kullanılmayacak hale gelir. Dayanıklı olmayan bu kabloları yıprandıktan sonra hemen atmak yerine onları evinizde kolay bir şekilde onarabilirsiniz hem de paranız cebinize kalır. İşte evde şarj kablosu onarma yöntem.

EVDE ŞARJ KABLOSU ONARMA

İşlem için gerekli olan malzemeler;

Tükenmez kalem yayı

Pipet ya da ısıya dayanıklı makaron kablo

Çakmak

Pense

Kalem yayını pense yardımıyla çekerek uzatın. İçine şarj kablosunu sokun. Yay, kabloyu tamamen sarmalı.

Isıya dayanıklı kabloyu, yayın üzerine geçirin. Pipet kullanıyorsanız da boyutunu belirleyin ve kesin. Ardından malzemeyi yayın üzerinde geçirin.

Çakmak yardımıyla makaron kabloyu ya da pipeti çok hasar vermeyecek şekilde ısıtın. Malzeme kablonun etrafını tamamen sardığı an çakmağı söndürün. Onardığınız şarj kablosunu güle güle kullanın :)



