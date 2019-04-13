"Yitik Zaman" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Ressam Cemal Toy'un farklı zamanlarını kapsayan resimlerden hazırladığı "Yitik Zaman" sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, serginin açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Hoca Ali Rıza, Süheyl Ünver ve Ahmet Yakupoğlu şehirlerimizin büyük bir kısmını resimle kayıt altına almış önemli ressamlarımızdır." dedi.

Cemal Toy'un bu ressamların izinden giderek serinin yeni mensubu olacağını ifade eden Arısoy, "Hocamızın başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca serginin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve tüm davetlilere de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

- Cemal Toy

İstanbul'un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtmaya çalışan Cemal Toy, 1969'da Kütahya'da dünyaya geldi. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olan Toy, yurt içi ve yurt dışında 17 karma sergiye katılımının yanı sıra 11 kişisel sergi açtı.

Eserlerinde insanlık macerasının yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerin sembollerine yer veren Toy, resim çalışmalarını halen Küçük Ayasofya'daki atölyesinde sürdürüyor.

