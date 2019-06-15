YKS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün binlerce öğrenci veya üniversite hayaline erişmek için yeniden girişimde bulunan binlerce aday YKS’ye giriyor. İki gün sürecek olan YKS yani Yükseköğretim Kurumları sınavları iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki sınava girecek olan adaylar sınav sonuçlarını ne zaman, nasıl öğrenebilecekler?

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi), YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere iki oturum halinde yapılacak olan sınavların sonuçları ÖSYM takvimine göre 18 Temmuz 2019 Perşembe günü ilan edilecek. Peki nereden öğrenilebilecek.

Sınava giren adaylar söz konusu tarihte kaç puan aldıklarını, ÖSYM’nin duyurusunu takiben sonu.osym.gov.tr adresinde açılacak YKS sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilecekler. Söz konusu açılır açılmaz da haberiniz Mynet’ten alabilirsiniz.

18 Temmuz’da merak edilecek konulardan biri ise sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı olacak. Bu her sınav sonucu açıklanma zamanında gündeme gelen bir konu. Yine de ÖSYM kendi sitesinde sınav sonuçları şu saatte açıklanacak diye bir bildirim yapmamaktadır. Yine de 18 Temmuz günü sabah saatlerinde ilan edilmesi beklenebilir.

