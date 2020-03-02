YKS başvuruları için yarın son gün!

2020 YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için başvurularını gerçekleştirenler heyecanla ve tabii bir miktar tedirginlikle sınav gününü bekliyorlar. Ancak henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olanların fazla bir süresi kalmadı, nitekim yarın YKS başvuru dönemi sona eriyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır?
YKS başvurusu yapabilmek için öncelikle başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir ki bu şartlar şunlardır:
Sınava başvuru işleminin yapılma şekli ise AİS’te geçerli bir fotoğrafınızın (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş) olup olmamasına bağlıdır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
Yarın gün sonunda bitecek olan başvuru dönemini kaçırırsanız, ÖSYM’nin her sınav için sunduğu geç başvuru döneminden faydalanabilirsiniz. YKS bünyesindeki TYT, AYT ve YDT sınavları için geç başvuru dönemi 18-19 Mart’tır. Ancak geç başvuru yapanlar normalden daha fazla sınav ücreti ödemek durumunda kalıyor ve hatırlatalım. Ayrıca bu ödemenin ÖSYM’nin sitesi üzerinden yapılması şart, yani geç başvuru ücretini bankadan yatıramıyorsunuz.
2020-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuvey Türk, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri ile internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.
Bunun yanında adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatırabilirler.
Sınav Ücretleri: