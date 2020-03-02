YKS başvuruları için yarın son gün!

2020 YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için başvurularını gerçekleştirenler heyecanla ve tabii bir miktar tedirginlikle sınav gününü bekliyorlar. Ancak henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olanların fazla bir süresi kalmadı, nitekim yarın YKS başvuru dönemi sona eriyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

YKS başvurusu yapabilmek için öncelikle başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir ki bu şartlar şunlardır:

2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar;

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar;

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

Sınava başvuru işleminin yapılma şekli ise AİS’te geçerli bir fotoğrafınızın (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş) olup olmamasına bağlıdır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.