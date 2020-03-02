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YKS başvuruları için yarın son gün!

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

YKS başvuru dönemi sona eriyor. Üniversiteye girmek isteyen adayların yarın başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, işte detaylar...

YKS başvuruları için yarın son gün!

2020 YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için başvurularını gerçekleştirenler heyecanla ve tabii bir miktar tedirginlikle sınav gününü bekliyorlar. Ancak henüz başvurusunu gerçekleştirmemiş olanların fazla bir süresi kalmadı, nitekim yarın YKS başvuru dönemi sona eriyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURUSU VE SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

YKS başvurusu yapabilmek için öncelikle başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir ki bu şartlar şunlardır:

  • 2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler,
  • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar;
  • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar;
  • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar.

Sınava başvuru işleminin yapılma şekli ise AİS’te geçerli bir fotoğrafınızın (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş) olup olmamasına bağlıdır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Yarın gün sonunda bitecek olan başvuru dönemini kaçırırsanız, ÖSYM’nin her sınav için sunduğu geç başvuru döneminden faydalanabilirsiniz. YKS bünyesindeki TYT, AYT ve YDT sınavları için geç başvuru dönemi 18-19 Mart’tır. Ancak geç başvuru yapanlar normalden daha fazla sınav ücreti ödemek durumunda kalıyor ve hatırlatalım. Ayrıca bu ödemenin ÖSYM’nin sitesi üzerinden yapılması şart, yani geç başvuru ücretini bankadan yatıramıyorsunuz.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

2020-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini Akbank, Albaraka Türk, Finansbank, Kuvey Türk, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri ile internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler.

Bunun yanında adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatırabilirler.

Sınav Ücretleri:

  • Sadece TYT’yegirecek adaylar 70,00 TL,
  • TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,
  • TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.
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