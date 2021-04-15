YKS'de net artırma önerileri! Bu taktikler sınav sonucunuzu değiştirecek

YKS’ye hazırlık sürecinde program hedefi belirlendikten sonra istenilen bölüme girebilmek için gereken net hedefinin de belirlenmesi büyük önem taşıyor. Net hedeflerinin belirlenmesinin, sınavda sorularla inatlaşmanın ve zaman kaybederek moral bozukluğu yaşamanın önüne geçeceğini kaydeden İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, “Örneğin istediğimiz bölüm için gereken net TYT (Temel Yeterlilik Testi) için 80 ise diğer bakış açısıyla TYT’de 40 soru boş bırakma hakkımız var demektir.” dedi.
Akoğlan, hızlı bir şekilde netlerini artırmak isteyen adaylar için şu taktikleri verdi:
Hedef belirlemenin ve doğru tercihin önemini vurgulayan Akoğlan, “Mutlaka bir hedefiniz olsun. YKS tercih dönemi oldukça kısıtlı bir süre olduğu için sınavdan sonra pek çok öğrencinin tercih yaparken düşünmeye çok fırsatı kalmıyor. Yoğun çalışmalardan geçip ve çeşitli zorlukları yaşayıp iyi sonuçlar eden adaylar dahi yanlış veya eksik düşünmeden dolayı doğru bölümü seçemiyor. Bu gibi hatalara düşmemek için yolun başındayken hedefinizi belirlemeli ve buna göre gerçekçi bir çalışma programıyla ilerlemelisiniz. Hatalarını bilen ve düzelten herkesin iyi bir çalışmayla istediği hedefi rahatlıkla yakalayabileceğini unutmayın” dedi.
DHA
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