YKS'de net artırma önerileri! Bu taktikler sınav sonucunuzu değiştirecek

YKS’ye hazırlık sürecinde program hedefi belirlendikten sonra istenilen bölüme girebilmek için gereken net hedefinin de belirlenmesi büyük önem taşıyor. Net hedeflerinin belirlenmesinin, sınavda sorularla inatlaşmanın ve zaman kaybederek moral bozukluğu yaşamanın önüne geçeceğini kaydeden İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, “Örneğin istediğimiz bölüm için gereken net TYT (Temel Yeterlilik Testi) için 80 ise diğer bakış açısıyla TYT’de 40 soru boş bırakma hakkımız var demektir.” dedi.

SINAV İÇİN TAKTİKLER

Akoğlan, hızlı bir şekilde netlerini artırmak isteyen adaylar için şu taktikleri verdi:

Sürekli aynı konulara odaklanmayın, aynı konuları tekrar tekrar çalışmayın. Yeni konu çalışmanın bizi ilerleteceğini unutmayalım.

Planlı olun, çalışmaya oturmadan önce hangi konulara çalışacağınızı ve neler yapacağınızı çok iyi bilmelisiniz. Detaylı uzun planlar yapmak yerine sınırlı bir süre için planlama yapılmalıdır. Çok soru tipi görün, ne kadar çok farklı kaynaktan ne kadar çok çeşitte soru çözersek, o kadar farklı bakış açısıyla sorulara yaklaşmaya başlarız.

Soru analizleri yapın, özellikle son 2 ayda, haftada en az 1 kere deneme sınavı yapmayı ihmal etmeyin. Her deneme sınavından sonra yanlış yaptığınız soruları tek tek analiz ederek hangi konulardan ve nerelerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz.

Dikkatsiz okumadan kaçının, bir soruyu anlayabileceğiniz hızda okuyup doğru cevabı verebilecekken hızlı okuyup yanlış cevaplandırmaktan sakının.

Mantığı kavrayın, sizi zorlayan ve çelişki yaşatabilen soru tiplerinde hataya düşmemek için kişisel yorumlamadan kaçınmalı ve sorunun kendi anlatımıyla düşünmelisiniz.

Biyolojik saatinizi geliştirin, deneme ve test çözerken düzenli süre tutmak, biyolojik saatinizin daha aktif kullanılmasını destekler, zamanı verimli kullanmış olursunuz.”

“GERÇEKÇİ BİR ÇALIŞMA PROGRAMI DÜZENLENMELİ”

Hedef belirlemenin ve doğru tercihin önemini vurgulayan Akoğlan, “Mutlaka bir hedefiniz olsun. YKS tercih dönemi oldukça kısıtlı bir süre olduğu için sınavdan sonra pek çok öğrencinin tercih yaparken düşünmeye çok fırsatı kalmıyor. Yoğun çalışmalardan geçip ve çeşitli zorlukları yaşayıp iyi sonuçlar eden adaylar dahi yanlış veya eksik düşünmeden dolayı doğru bölümü seçemiyor. Bu gibi hatalara düşmemek için yolun başındayken hedefinizi belirlemeli ve buna göre gerçekçi bir çalışma programıyla ilerlemelisiniz. Hatalarını bilen ve düzelten herkesin iyi bir çalışmayla istediği hedefi rahatlıkla yakalayabileceğini unutmayın” dedi.

DHA

