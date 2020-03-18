YKS ertelendi mi? Milli Eğitim bakanı açıkladı! YKS hangi konuları kapsayacak?

YKS geç başvuru dönemi devam ederken sınav agirecek öğrenciler kafaları koronavirüs önmlemleri nedeniyle karışık. Okullar tatil edildi ama sınavlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştı. Öğrenciler YKS ertelenecek mi ertelenmeyecek merak ediyordu. Bu sorunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı canlı yayında verdi.

YKS ERTELENECEK Mİ?

2020 yılının YKS'si için Bakan Selçuk'un açıklamasına göre henüz gündemde bir erteleme kararı bulunmuyor. Bakan Ziya Selçuk, bu tarihe kadar işlenen konularla ilgili soru havuzlarının olduğunu, tüm konuları kapsayan soru havuzlarının da olduğunu ifade etti.

ERTELEMEYİ GÜNDEMİMİZE ALABİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ulusa seslenişinde YKS’ye ilişkin olarak yaşanacak gelimelere göre ertelemenin gündeme alınabileceğini ifade etti.

YKS HANGİ KONULARI KAPSAYACAK?

Sınava girecek adayların kafasını kurcalayan diğer bir konuda okulların tatil olması nedeniyle YKS'nin hangi konuları kapsayacağıydı. Bakan Selçuk bu konuya da değinerek YKS'de çıkacak soruların müfredatın ne kadarından olacağını açıkladı. Bakan'ın belirttiği üzere YKS'de uzaktan eğitim sırasında işlenen konular olmayacak. Sınav sadece okul açıkken ki işlenen konuları kapsayacak.