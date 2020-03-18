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YKS ertelendi mi? Milli Eğitim bakanı açıkladı! YKS hangi konuları kapsayacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 21:29 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası Türkiye'de binlerce öğrencinin gözü YKS ile ilgili gelişmelere döndü. Binlerce öğrencinin okullarda toplanmasını gerektiren üniversite sınavları koronavirüs tehlikesi altında nasıl yapılacak, YKS ertelenecek mi merak ediliyor? Kafalardaki soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yanıtladı!

YKS ertelendi mi? Milli Eğitim bakanı açıkladı! YKS hangi konuları kapsayacak?

YKS geç başvuru dönemi devam ederken sınav agirecek öğrenciler kafaları koronavirüs önmlemleri nedeniyle karışık. Okullar tatil edildi ama sınavlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştı. Öğrenciler YKS ertelenecek mi ertelenmeyecek merak ediyordu. Bu sorunun yanıtı Milli Eğitim Bakanı canlı yayında verdi.

YKS ERTELENECEK Mİ?

2020 yılının YKS'si için Bakan Selçuk'un açıklamasına göre henüz gündemde bir erteleme kararı bulunmuyor. Bakan Ziya Selçuk, bu tarihe kadar işlenen konularla ilgili soru havuzlarının olduğunu, tüm konuları kapsayan soru havuzlarının da olduğunu ifade etti.

ERTELEMEYİ GÜNDEMİMİZE ALABİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ulusa seslenişinde YKS’ye ilişkin olarak yaşanacak gelimelere göre ertelemenin gündeme alınabileceğini ifade etti.

YKS HANGİ KONULARI KAPSAYACAK?

Sınava girecek adayların kafasını kurcalayan diğer bir konuda okulların tatil olması nedeniyle YKS'nin hangi konuları kapsayacağıydı. Bakan Selçuk bu konuya da değinerek YKS'de çıkacak soruların müfredatın ne kadarından olacağını açıkladı. Bakan'ın belirttiği üzere YKS'de uzaktan eğitim sırasında işlenen konular olmayacak. Sınav sadece okul açıkken ki işlenen konuları kapsayacak.

YKS NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle bir erteleme gerçekleşmezse YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT sınavları 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BAKAN ZİYA SELÇUK’UN AÇIKLAMALARI

“iz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

(Yaz tatili geç mi başlayacak?) Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.”

YKS GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

19 Mart, YKS geç başvurusu için son gün. YKS geç başvuru ÖSYM'nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız varsa (Son 500 günde çekilmiş) AİS yani Aday İşlemleri Sistemi'nden başvuru yapabilirsiniz. Fotoğrafınız yoksa bir ÖSYM merkezine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için AİS' aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YKS başvurusu için tıklayınız

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