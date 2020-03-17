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YKS geç başvuru günü yarın! YKS geç başvuru nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Normal başvuru döneminde başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen ama sınava girmek isteyenler için ÖSYM’nin tanıdığı geç başvuru hakkı yarın kullanılabilecek. Peki YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte YKS geç başvuru dönemi ile başvurunun yapılması ve geç başvuru sınav ücretinin yatırılması ile ilgili detaylar...

YKS geç başvuru günü yarın! YKS geç başvuru nasıl yapılır?

YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın normal başvuru süresi 3 Mart’ta sona ermişti. ÖSYM kaçıranlar veya fikir değiştirip sınava girmeye geç karar verenler için geç başvuru hakkı tanıyor. Peki YKS geç başvuru dönemi ne zaman ve geç başvuru nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ YARIN BAŞLIYOR

ÖSYM’nin sınav takvimine göre üniversite sınavına girmek isteyenler 18-19 Mart tarihlerinde geç başvuru yapabilirler.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Geç başvuru ücreti normal başvuru döneminde ödenenden fazladır ve her bir sınav için 105 TL’dir. Ayrıca geç başvuru ücreti bankalara değil direkt olarak ÖSYM’nin sitesi üzerinden yatırılıyor. Adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatıracaklar.

YKS NE ZAMAN, SINAV ERETELENECEK Mİ?

Koronavirüs nedeniyle bazı sınavlar ve etkinlikler iptal edilmekle beraber henüz 21 Haziran’da yapılacak YKS ile ilgili bir erteleme kararı açıklanmadı.

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