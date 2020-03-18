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YKS iptal mi edildi? Üniveristeye giriş sınavı YKS iptal edilecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 19:41 | Son Güncelleme

Dünyada koronvirüsün ülkemize de bulaşmasının ardından ilkokul ve liseler tatil edilmişti. Sınav sezonlarının yaklaşması ile öğrenciler ve aileler sınavlar iptal edilecek mi? merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) iptal mi edildi? Üniversiteye giriş sınavı YKS iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan uluşa sesleniş konuşmasında açıkladı. Detaylar haberimizde...

YKS iptal mi edildi? Üniveristeye giriş sınavı YKS iptal edilecek mi?

YKS iptal edilecek mi son dakika... Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından eğitime ara verildi. Bu verilen aranın uzaması bekleniyor. Milyonlarca kişinin gireceği YKS'nın yapılıp yapılamayacağı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar YKS iptal mi edildi?, YKS iptal edilecek mi? sorularının cevaplarını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında YKS ve LGS sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar haberimizde...

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ

YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS bu yıl da üç ayrı oturumda yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

ERDOĞAN'DAN YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan YKS ve LGS sınavları hakkında da konuştu. Erdoğan, "Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." ifadelerini kullandı

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