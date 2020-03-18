YKS iptal mi edildi? Üniveristeye giriş sınavı YKS iptal edilecek mi?

YKS iptal edilecek mi son dakika... Koronavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından eğitime ara verildi. Bu verilen aranın uzaması bekleniyor. Milyonlarca kişinin gireceği YKS'nın yapılıp yapılamayacağı ise merak konusu oldu. Vatandaşlar YKS iptal mi edildi?, YKS iptal edilecek mi? sorularının cevaplarını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında YKS ve LGS sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar haberimizde...

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ

YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS bu yıl da üç ayrı oturumda yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.