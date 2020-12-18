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YKS sınav tarihi son durum 2021... 2021YKS sınavı ne zaman yapılacak? MEB - YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

18.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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YKS sınav tarihi son durum 2021... 2021YKS sınavı ne zaman yapılacak? MEB - YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yeni kısıtlamalarla bazı sınavlar için erteleme kararı alındı. Bu konuyla ilgili en çok merak edilen soru "YKS iptal mi oldu" sorusunun cevabı oldu. Binlerce vatandaş MEB'den gelecek son dakika YKS duyurusunu beklemeye başladı. Peki YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınav tarihi belli oldu mu?

Binlerce kişinin gireceği 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. AÖF sınavları online yapıldı. Bu ertelemelerin ardından 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak, 2021 YKS iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2021 YKS tarihleri...

YKS 2021 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına girecek olan vatandaşlar YKS sınavının ne zaman yapılacağını araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile YKS sınavlarının ne olacağı araştırıyor. 2021 YKS son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, YKS sınavlarının iptaline ya da ötelenmesine ilişkin son dakika YKS MEB duyurusu bekliyor. İşte güncel YKS açıklaması...

2021 YKS SINAVI ERTELENME KARARI ALINDI MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının tüm Türkiye'de hafta sonunu kapsayacak olmasının ardından YKS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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