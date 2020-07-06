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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

2020 üniversite sınav sonuçları milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merakla bekleniyor. “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?” sorusunun cevabını heyecanla bekleyen vatandaşlar için gereken açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. YKS sonuçları 2020 ve 2020 YKS tercihleri için çok kısa bir süre kaldı. Peki, 2020 yks sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca üniversite adayının saatlerce ter döktüğü YKS’nin sona ermesinin ardından şimdi de hem adaylar hem de velileri için YKS sonuç tarihi ve YKS tercih dönemi stresi başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan soru ve cevap anahtarı kitapçığının ardından herkes 2020 YKS sonuçları için beklemeye başladı. “YKS sonuçları ne zaman açıklanır?” sorusunun cevabı merakla beklenirken ÖSYM’den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonucu milyonlarca üniversite adayı ve öğrenci velisi tarafından heyecanla bekleniyor. 2020 YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar. Herkesin merakla cevabını beklediği konuyla ilgili ÖSYM beklenen açıklamayı nihayet yaptı. YKS sonuçları açıklanma tarihi 28 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Şimdi öğrenciler, 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı ve aldıkları puanları öğrenecekleri günü iple çekmeye başladı.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

YKS sonuçlarının ardından sıra stresli olduğu kadar keyifli de olan tercih dönemine gelecek. Adaylar, aldıkları puan çerçevesinde istedikleri bölümlere ve üniversitelere yerleşmek için tercih yapacaklar. ÖSYM, 2020 YKS tercihleri için henüz net bir tarih vermedi. Yine de tercihlerin 29 Temmuz itibariyle başlayacağı düşünülüyor. Henüz tercih döneminin ne zamana kadar süreceği bilinmiyor.

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