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YKS Tercih kılavuzu 2019 ile üniversite tercihi nasıl yapılacak? YKS tercih dönemi başlıyor!

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

YKS sonuçlarının açıklanmasından ve puanların belli olmasından sonra sıra üniversite tercih işlemlerine geldi. Peki tercih nasıl yapılacak. İşte YKS tercih kılavuzu ile tercih dönemibe dair detaylar ve ÖSYM’nin YKS açıklaması...

YKS Tercih kılavuzu 2019 ile üniversite tercihi nasıl yapılacak? YKS tercih dönemi başlıyor!

Yüksek Öğretim Kurumlarına geçiş sınavı yani, YKS adaylarının üniversite yolundaki son adımlarından tercih aşamasına geldik. YKS bünyesindeki sınavlardan alınan puanların açıklanmasından sonra sıra üniversite seçimine geldi. Peki tercih dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek, nasıl tercih yapılacak?

TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

ÖSYM’nin takvimine göre 23 Temmuz Salı günü üniversite tercih dönemi başlayacak ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. YKS adaylarının üniversite tercih işlemlerini 29 Temmuz 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2019

ÖSYM yaptığı duyuruda YKS tercih kılavuzunu da paylaştı. Aşağıdaki bağlantılardan direkt olarak kılavuz dosyasına ayrıca tercih işlemlerinde kullanılacak tablolara ulaşabilirsiniz.

2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Tablo-3

Tablo-4

ÖSYM’DEN TERCİH AÇIKLAMASI

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

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