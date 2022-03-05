Yoga meraklılarının evinde mutlaka bulunması gereken araç gereçler

Zihnin ihtiyaç duyduğu huzuru ve dinginliği yoga ile sağlamak mümkün. Yoganın en bilinen bedensel faydalarını sayacak olursak nefes sağlığına iyi gelir, sindirim sistemini düzenler, bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekler, esnek ve dayanıklı bir vücuda kavuşmanızı sağlar, kasları güçlendirir, kilo vermeye yardım eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, duruş bozukluklarını düzenler, sırt, bel ağrılarına iyi gelir, doğurganlık oranını arttırır, kan dolaşımını düzenler. Ruhsal olarak da iyileşmenizi sağlayan yoga, depresyonu ve stresi giderir, iç huzuru yakalamanıza ve daha güçlü sezgilere kavuşmanıza yardım eder. Peki, yogayı ev ortamında yapabilmek için ihtiyacınız olan ürünleri öğrenmek ister misiniz? Haydi gelin, bu ürünlere hep birlikte göz atalım.

1. Yoga sırasında mükemmel oturma pozisyonu için Present Mind Yoga Minderi

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Pelvis kemiğinin doğru şekilde konumlandırılmasını sağlayan Present Mind Yoga Minderi, aktivite esnasında yüksek performans almanıza yardımcı olur. Dik duruş pozisyonunda kalmanıza yardım eder, bel ve sırt ağrılarının önüne geçer. Çok yönlü kullanabileceğiniz minderi günlük hayatta sırt veya bel desteği için tercih edebilirsiniz. Fermuarlı tasarıma sahip minderin sertliğini ve yüksekliğini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tamamen doğal ürünler kullanılarak elde edilen yoga minderi, fiziksel ve ruhsal dinginliğe bir adım daha yaklaşmanıza yardım eder. Siz de evinizde yoga yapmak istiyorsanız yoga minderini mutlaka inceleyin!

2. Yoga ve meditasyonda en büyük yardımcınız ABELGREEN Yoga Meditasyon Paketi

ABELGREEN Yoga Meditasyon Paketi'nde bulunan göz yastığı, Fransız lavanta yağı ve vanilya tarçın soya mumunu hem yoga hem meditasyon sırasında yanınızdan ayırmayacaksınız. Sakinleştiren lavanta, kaygı ve stresin azaltılmasına, uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Kokusuyla rahatlamanızı sağlayan lavanta, meditasyon sırasında veya uykuya dalmadan 10 dakika önce göz üstüne yerleştirildiğine inanılmaz bir rahatlama sağlar. Paket içinde bulunan eşsiz kokulu mum ise meditasyon sırasında vücudunuzu dinginleştirir ve büyüleyici aromasıyla ruhsal sağlığınıza iyi gelir. Yoga yaparken sizi rahatlatacak bu ürünler, evinizde mutlaka bulunmalı.

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3. Seyahatlerinizde de yanınızdan ayırmayacağınız Secoroco Yoga Matı

Çevre dostu malzemeler kullanılarak üretilen Secoroco Yoga Matı, seyahatlerinizde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz taşıma çantasıyla birlikte gönderilir. Kaydırmaz tasarımı ile en zorlu yoga pozlarında bile destekçiniz olacak yoga matı, fiziksel ve ruhsal dinginliğe kavuşmanıza size aracılık eder. Doğal kauçuk malzemesi sayesinde el ve ayak tutuş güvencesi sağlayan ürün, en üst düzey kalitede performans sunar. 1 mm kalınlığı ve 1242 g ağırlığı ile kolayca katlanıp taşınabilen yoga matı, seyahatlerde, spor salonunda ya da evde kısacası yoga yapmak istediğiniz her yerde yardımcınız olacak!

4. Yoga sırasında kurtarıcınız olacak KollyKolla Yalıtımlı Su Matarası

Rengârenk tasarımıyla içinizi açacak, BPA içermeyen KollyKolla Su Matarası, tüm spor aktivitelerinizde yanınızda bulunması gereken hayat kurtaran parçalardan biri. Çocuk ve yetişkinler için özel olarak tasarlanan boyutları sayesinde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Çift taraflı yalıtım özelliği, içeceklerin ısısının korunmasını sağlar. Saatler sonra bile ilk ısısını koruyan matara, üst düzey performans sergiler. 2 farklı değiştirilebilir kapak tasarımı ile ister pipet isterseniz taşıma başlığı bulunan aparatı kullanabilirsiniz. Yoga ve meditasyon aktiviteleri sırasında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kullanışlı su matarası, hayatınızı kolaylaştıracak!

5. Tüm hareketleri rahatça yapmanıza yardım eden Miss Fit Tayt Büstiyer Takımı

Yoga sırasında pozları yapabilmek için rahat ve esnek kıyafetleri tercih etmelisiniz. Dikişsiz tasarlanan Miss Fit Tayt Büstiyer Takımı, yoga ve meditasyon sırasında zorlu hareketleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Süper yumuşak ve esnek kumaşı sayesinde tüm pozlara kolayca girmenizi sağlayan takım, vücut ısısını dengede tutar, ısı kaybını önler. %100 yerli üretim sporcu takımı, nefes aldığı için terlemeyi önler. Çift katlı kumaş yapısı ile iç göstermeyen ürünü günlük kombinlerinizle de birleştirebilirsiniz. Üstünüzde varlığınızı hissetmeyeceğiniz takımla yoga yapmak çok daha kolay olacak!

6. Kaymaz malzemesiyle dikkat çeken VLFit Yetişkin Yoga Bloğu

Özellikle yeni başlayanlar için bazı yoga pozlarını yapmak zorlayıcı olabilir. Hareketleri daha kolay yapabilmek için yoga bloklarını kullanabilirsiniz. 2 adet gönderilen VL Fit Yoga Bloğu, yoga sırasında hareketleri gerçekleştirmeniz için size yardım eder. Çevre dostu, yüksek yoğunluklu ve uzun ömürlü EVA köpükle üretilen yoga blokları, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. 23x15 boyundaki bloğun kalınlığı ise 7.6 cm. Esneyebilen ve uzayabilen dokusuyla özellikle yogaya yeni başlayanlar için kolaylık sağlar. Sağlam yapısı ve yumuşak dokusuyla optimum tutuş sergiler ve kaymaz.

7. Yoga sırasında kaymanızı engelleyecek Nui Yoga Çorabı

Yoga sırasında ayaklar terlerse mat üzerinde kayar. Bu durumda hem istenilen pozlar gerçekleştirilemez hem düşüp yaralanmalar gerçekleşebilir. Kaymaların önüne geçmek için kullanılan yoga çoraplarının terletmez ve kaymaz özellikte olması gerekir. Kaydırmaz silikon tabanlı Nui Yoga Çorabı, yere sıkıca tutunarak tüm zorlu hareketleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Yoga sırasında terletmez, ayakları sıkmaz ve rahatsız etmez. Yumuşacık yapısıyla cildinizde tahrişe neden olmaz. %80 pamuk malzemeden üretilen yoga çorabı, dayanıklı ve kullanışlı. Pembe renkli, estetik tasarımlı yoga çorabıyla kendinizi rahat ve güvende hissedeceksiniz!

8. Rahatlamanızı sağlayacak CREOFANT Tütsü Çubukları

Lavanta kokulu tütsü çubukları, meditasyon sırasında arınmanızı ve rahatlamanızı sağlar. En zengin deneyimleri yaşamanız için doğal ürünler kullanılarak üretilen tütsü çubukları, benzersiz kokusu ile adeta büyüler. Ortalama 30 dakika boyunca yanar ve ortamı mis kokusuyla donatır. Yoga, rahatlama ve nefes egzersizleri sırasında yol arkadaşınız olacak tütsü çubukları, koku kunisi ve tutucu ayağı ile birlikte gönderilir. Set içinde tütsü tutacağı, 30 adet tütsü çubuğu ve 10 adet koku kunisi bulunur. Gününüzü güzelleştirecek ve ortamı ferahlatacak tütsü çubuklarıyla rahatlamaya ne dersiniz?

9. Kaslarınızı rahatlatacak Trigger Point Yoga Roller

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Yoga öncesi esneyerek vücudu hazırlamak, sonrasında da kasları rahatlatmak için Trigger Point Yoga Roller'ı kullanabilirsiniz. Roller, eklemlerdeki tutulmaları önler ve vücudun dinç kalmasını sağlar. Yoga aktivitesi sonrasında kullanıldığında kas ağrılarının giderilmesine, eklem ve kasların gevşemesine yardım eder. Yoga öncesinde ise vücudu yogaya hazırlar ve esneklik kazandırır. Sağlam köpük malzemeden üretilen roller, tüm vücut ağırlıklarını rahatlıkla taşıyabilir ve uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Sırt ve bel bölgelerine masaj yapan rollerin farklı yoğunluk kademeleri mevcut. Yoğunluk seviyesini isteğinize göre ayarlayın ve masajın keyfini çıkarın!

10. Denge hareketleri sırasında işinize yarayacak Gymo Pro Series Yoga Tekerleği

Yoga aktivitelerini gerçekleştirirken kullanabileceğiniz Gymo Pro Series Yoga tekerleği, en zorlu esneme ve gerilme hareketlerinin kolayca üstesinden gelmenizi sağlar. Kullanıldığında sırt ve göğüs ağrısını azaltan yoga tekerleği aynı zamanda mental stresi azaltır ve vücudu tamamen rahatlatır. Mükemmel bir fitness aracı da olan yoga tekerleği, vücudunuzu esneterek tüm sırt ağrılarından kurtulmanıza yardım eder. Esnekliği ve dengede durabilme yeteneğini arttırır. Özellikle yogaya yeni başlayanların kullanması gereken ürün, zamanla dengede durma yeteneğinizi arttırır ve herhangi bir alete gerek duymadan dengenizi korumanızı sağlar.