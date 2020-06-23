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Yoga Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapılmalı?

sebboy sebboy
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Meditasyonun en etkili hali yogadır. Kişiyi bedensel ve ruhsal olarak huzura kavuşturur, kimi insanlar için bir yaşam stilidir.

Yoga Nedir? Nasıl Yapılır? Neden Yapılmalı?

Meditasyonun en etkili hali yogadır. Kişiyi bedensel ve ruhsal olarak huzura kavuşturur, kimi insanlar için bir yaşam stilidir. Çıkış noktası Hindistan ve Pakistan bölgesi olan yoga Budistler tarafından zihni boşaltma, rahatlama ve gevşetme amacıyla yapılmaktaydı. Yoganın zihne ve bedene birçok olumlu katkısı olduğu kanıtlanmıştır. Stresi azaltarak ruhen ve bedenen arınma ve dinlenme sağlar.

Yoganın Faydaları

Doğru nefes alma ve verme becerisini kazandıran yoga, kalp atışlarının düzenli atmasına yardımcı olur. Bu etki sayesinde yoganın ölümlere neden olan kalp krizi riskinin azalmasına önemli derecede katkısı olduğu bilinmektedir. Sinir sisteminde yarattığı gevşemeler sayesinde de panik atak, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmaya yardımcı olur. Hamilelik döneminde yoga yapan kadınlar doğru ve düzgün duruş biçimlerini öğrendikleri için, doğum sırasında ve doğum sonrasında kendilerini daha rahat hissederler.

Yogaya Nasıl Başlanır?

  • Öncelikle kısa bir alışverişe çıkmanız gerekecek. Yoga matı satın alarak işe başlayabilirsiniz. Sizi yoga yapmaya teşvik etmesi için yalnız yoga esnasında giyeceğiniz yeni ve rahat yoga kıyafetleri alabilirsiniz.
  • Yogayı evde yapacaksanız video setleri, görseller, kitaplar alarak kendinizi yoga yapmaya hazır hale getirmelisiniz. Hareketleri önceden öğrenmeniz yoga esnasında dikkatinizi dağıtmamak için gereklidir.
  • Kendinize mutlaka program belirlemelisiniz. Düzenli olarak yaptığınız yoga, size daha fazla katkı sağlar.

Evde Yoga Nasıl Yapılır?

  • İlk olarak sizi rahatsız edebilecek seslerin bulunmadığı, sessiz bir alan bulun. Bu alan düz, temiz hava alan, huzurlu ve rahat ettiğiniz bir yer olmalıdır.
  • Çok fazla aç ya da tok olmamaya özen gösterin. Çok dolu veya çok boş mide sizi yogadan alıkoyabilir.
  • Rahat ettiğiniz kıyafetler giyin. Uygulayacağınız hareketleri rahat etmediğiniz kıyafetler ile yapmak pek iyi sonuçlar vermez.
  • Hareketlerinizi bir yoga matı veya yumuşak ve temiz bir örtünün üzerinde yapın. Zihninizi yogaya odaklamak için devamlı aynı örtüyü veya matı kullanmaya özen gösterin.
  • Yoga esneklik gerektirdiği için başlamadan önce mutlaka ısının.

Yoga Hareketleri

1. Köprü pozu

yoga köprü

Sırt üstü uzanmış vaziyetteyken kollarınızı yan tarafınıza koyup avuç içlerinizi yere temas edecek şekilde konumlandırın. Kalçanızdan güç alarak kendinizi yukarı doğru çekin. Ayaklarınızın tabanı yere basmış vaziyetteyken iki bacağınızı da yere paralel bir şekilde dik olarak tutun. Köprü duruşu vücudunuzun ön ve arka kaslarını gevşetmesi bakımından güzel bir güç hareketidir.

2. Sandalye pozu

yoga sandalye pozu

Ayaklarınızı hafif açarak dik bir şekilde durun. Ellerinizi başınızın iki yanında havaya doğru kaldırın. Ardından sanki altınızda bir sandalye varmış gibi oturup kalkın. Sandalye duruşu bacak ve kalça için uygulanabilecek harika bir yoga hareketidir.

3. Kedi pozu

yoga kedi pozu

Ellerinizin ve dizleriniz üzerinde durun. Avuç içleriniz yerde, kollarınız dik bir açıda ve birbirine paralel haldeyken sırtınızı kamburlaştırıp karnınızı yukarı doğru çekin. Başınızı öne doğru eğip dizlerinize bakın. Kedi duruşu bel ve sırt ağrıları çekenler için bir çözüm olabilir.

4. Savaşçı pozu

yoga savaşçı pozu

Bir ayağınızı öne uzatırken, diğer ayağınızı ise arkada tutun. Öndeki ayağınızın üstüne doğru vücudunuzu ilerletip, arkadaki bacağınızı dizlerden kırın. Bu hareketleri uygularken dik bir vaziyette kollarınızı açmayı ihmal etmeyin. Savaşçı duruşu kalça ve bacak kaslarınızı esnetmek ve güçlendirmek için oldukça yararlı bir yoga hareketidir.

5. Çekirge pozu

yoga çekirge pozu

Yüzünüz yere bakacak şekilde uzanın. Yere temas eden tek yer vücudunuzun orta kısmı olacak şekilde ellerinizi ve bacaklarınızı havaya kaldırın. Birbirlerine paralel olmasına dikkat ettiğiniz kol ve bacaklarınızı ileri doğru itin. Çekirge duruşu, karın bölgesini rahatlatmanın yanında, bedeninizdeki birçok kası çalıştırır. Hareketi doğru şekilde uygulamak çok önemli olduğu için bu harekete biraz daha fazla zaman tanımalısınız.

6. Çelenk pozu

yoga çelenk pozu

Ayaklarınızı hafif dışarı bakacak şekilde çömelin. İleri doğru bakarken omurganızı sanki kalçanızı geriye itiyormuş gibi aşağı itin. Burada amaç omurganızı bükmeden kalçanızı olabildiğince aşağı itmektir. Çelenk duruşu özellikle omurgayı esnetmeye ve kalça eklemlerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur.

7. Çocuk pozu

yoga çocuk pozu

Yere çöktükten sonra dizlerinizi kalçanızdan biraz daha geniş açın. Başınızı yere doğru eğin ve ellerinizi ve kollarınızı avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde arkanıza doğru atın. Son olarak kalçanızı topuklarınızın üstüne doğru itin.

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