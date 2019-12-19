Yoga yapmanız için nedenleriniz var! Beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor, Alzheimer'dan koruyor

Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, duygusal yararların, beyin fonksiyonlarının iyileşmesine yol açtığını söylüyorlar.

Söz konusu araştırmaya katılan Neha Gothe, 'yoganın stres hormonu kortizolu nasıl etkilediğini araştırdık. Ve araştırmaya gönüllü olarak katılan kişilerin karar verme, görev değiştirme ve bir dizi dikkat testlerinde başarılı olduklarını gördük. Yoga, stresi, endişeyi ve depresyonu azaltıp beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor' diyebiliriz diye konuşuyor.

KİLİT ROL OYNUYOR

Gothe, beynin yogaya, daha sıkı egzersizlere cevap verdiği gibi cevap verdiğini, yoga uygulamasının katılımcıların hipokampüsünün boyutlarının artmasına, bunun da aerobik egzersizlere sıklıkla katılanların kazandığı faydalara benzer bir etkiye neden olduğunu açıkladı. Beynin hipokampus bölgesi Alzheimer veya demans gibi durumların önlenmesinde kilit öneme sahip.

Araştırmacı Jessica Damoiseaux, bilim, sağlıklı beyin işlevi için yoganın yararlı olduğuna işaret ediyor, ancak bu umut verici bulgular için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.