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Yoğun bakımdaki aşı karşıtından ibretlik sözler: Pişmanım, herkes aşısını olsun

24.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve aşı karşıtı olan ev kadını Şükran Yücel (51), aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Yücel, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Vatandaşlar aşılarını olsunlar. Böyle korku ile yaşamaktan iyidir" dedi.

Yoğun bakımdaki aşı karşıtından ibretlik sözler: Pişmanım, herkes aşısını olsun

Aşı yaptırmayan, evli ve 1 çocuk annesi Şükran Yücel, eylül ayı başında yeğeninin düğününe katıldıktan sonra koronavisüre yakalandı. Evinde karantinaya alınıp, tedavisine başlanan Yücel, 1 hafta sonra sağlık durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yücel'in tedavisi sürüyor.

'HERKES AŞISINI OLSUN'

Yoğun bakımda DHA'ya konuşan Şükran Yücel, aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Yücel, 'Aşıda değişik şeyler var' söylemlerinden etkilendiğini ve bu yüzden aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşıya biraz karşıttım. Duyduğum şeylerden etkileniyordum. Aşı ile ilgili emin olamama duygusu vardı. Vatandaşlar aşılarını olsunlar. Böyle korku ile yaşamaktan iyidir çünkü ben bunu çok kötü bir şekilde yaşadım. Yoğun bakım gerçekten çok kötü bir şey. Herkes aşısını olsun. Yaşadıklarım gerçekten çok zor şeyler. Hastalıktan ötürü çok kötü şeyler yaşadım. Buradan çıktıktan sonra ben aşı olmaya karar verdim. Aşısını olmayanlar bence siz de aşınızı olun bir an önce. Yaşadıklarım çok zordu" dedi.

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'KEŞKE AŞIMI OLSAYDIM, DİYORLAR'

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan ise Şükran Yücel'in kendilerine solunum sıkıntısıyla başvurduğunu belirtip, şöyle konuştu:

"İlk etapta 2'nci basamak yoğun bakımdaydı. Durumu şu andakine göre daha ağır ve ciddiydi. Yoğun bir solunum desteği gerekiyordu, çünkü solunumun desteklenmesine ihtiyacı vardı. 2'nci basamak yoğun bakımda hızla hem ilaç tedavisine hem de solunum tedavisine başladık. Hastamızdan da iyi bir cevap aldık. Dün itibarıyla da birinci basamak olan bu yoğun bakıma kendisini aldık. Hastaların ilk geldiğinde hikayesine baktığımızda aşılı olup olmadığına bakıyoruz. Maalesef Şükran Hanım da aşı olmayan hastalarımızdandı. Hep soruyoruz 'Neden aşı olmadınız?' diye; net bir açıklama yok. Gerçekten de etraftan, komşulardan, yakınlardan duyulan şeyler çok etkiliyor. Neden hekimlerin söyledikleri, sağlık çalışanlarının önerileri bu kadar dikkate alınmıyor; ama komşular etkili oluyor bilemiyorum gerçekten. Aşı olmayan tüm hastalarımız mutlaka 'keşke aşı olsaydım' diyorlar çünkü kimse bunu yaşamadan ne kadar ciddi bir sıkıntı yaşayacağını bilmiyor. Nefes alamamak, o solunum sıkıntısını hissetmek çok ciddi bir problem."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ankara koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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