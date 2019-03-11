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Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 11.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Avustralya Melbourne'da yaşayan Ann Le, ikizlerini erken doğumla dünyaya getirdi. Aynı keseyi ve aynı plasentayı paylaşan bebekler doğduklarında sadece 29 haftalıktı. Ancak bebeklerden biri yoğun bakıma kaldırıldı. Bebeği yoğun bakım dönüşünde ise kardeşi bekliyordu. 27 günlük ayrılıktan sonra buluşan ikizlerin 'kucaklaşma' anı ise görülmeye değer.

Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

İkiz doğan kişiler arasında hayat boyu her zaman güçlü bir bağın olduğu tartışılmaz. Bu ikizler de sanki gelecek yılların sinyallerini veriyor gibiler. Annelerinin rahminde aynı amniyotik kese ve aynı plasentayı paylaşan monokoryonik ikizlerin (tek yumurta) birbirlerine sarıldığı anlar oldukça sevimli.

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Monokoryonik ikiz gebelik en riskli gebeliklerden biri olarak biliniyor. Bu tür gebeliklerde bebeklerin hayatta kalma şansları sadece yüzde 50 olarak görülüyor.

Anne Ann'ın ikizleri de böyle bir riski göze almamak için 29 haftalıkken sezeryan doğumla dünyaya getirildi. Erken doğan ikizlerden biri 27 gün boyunca bazı komplikasyonlar nedeniyle yenidoğan yoğun bakım servisinde tutuldu.. İkizler bir araya geldiklerinde ise habere konu olan sarılma anı gerçekleşti.

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Ann ve kocası Jason Poon, kızların monokoryonik monoamniyotik ikizler olacağını, aynı keseyi ve plasentayı paylaşacağını bildikleri için gebeliklerinin yüksek risk olduğunu da biliyorlardı.

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Anne Ann bu anları Dünya Kadınlar Günün'de Instagram hesabından paylaştı. Genç kadın fotoğrafı şu sözlerle anlattı: ''Kızım Zoe doğdu ve 27 gün boyunca yenidoğan bakım ünitesinde kaldı. Olivia ile buluştuklarında ona sarılması inanılmaz bir andı. Gözyaşlarıma engel olamıyordum. Onlar benim küçük mucizelerim. Bugün Dünya Kadınlar Günü ve bu anlamlı günde güçlü küçük kadınlarımız yaşama zor bir başlangıç yaptılar ancak onlar zorlamaya devam eden küçük savaşçılar.''

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Bebeklerin sarılma anlarını gösteren fotoğraf sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.

MONOKORYONİK MONOAMNİYOTİK İKİZ HAKKINDA

Monokhoryonik Monoamniyonik ikizler, aynı keseyi ve plasentayı paylaşan özdeş ikizlerdir. Bu ikiz gebelik son derece nadir görülür. Ve bu hamileliğin en büyük riski, ayrı olan göbek kordonlarının, bebeklerin birine veya her ikisine de dolanıp düğüm olmasıdır.

Yenidoğan alışverişinin püf noktaları

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Anahtar Kelimeler:
premetüre ikizler Ann Le

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