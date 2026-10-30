Yoğun günlerde hayatı kolaylaştıran 9 akıllı ev rutini

1. Kahve makinesini veya su ısıtıcısını sen daha yataktan çıkmadan çalışacak şekilde ayarlayabilirsin.



Sabahları uykulu gözlerle mutfağa gidip suyun kaynamasını veya kahvenin demlenmesini beklemek insana vakit kaybettiriyor. Uygun fiyata alabileceğin tek bir akıllı priz bu sorunu kökten çözüyor. Akşamdan makinenin suyunu ve kahvesini koyup düğmesini açık bırakman yeterli. Prizin uygulamasından sabah uyanma saatini seçtiğinde, sen daha yüzünü yıkarken mutfaktan taze kahve kokuları gelmeye başlar.

2. Tek bir akıllı ampulle sabahları alarm sesiyle sıçramak yerine gün ışığıyla uyanabilirsin.



Sabahları çalan alarm sesiyle yataktan fırlamak bütün günün enerjisini düşürüyor haliyle. Yatak odandaki normal ampulü bir akıllı ampulle değiştirerek uyanma sürecini çok daha yumuşak bir hale getirebilirsin. Telefonundaki alarmdan on beş dakika önce ampulün en kısık ayarda yanmaya başlayıp yavaş yavaş parlaklığını artırmasını sağladığında vücudun güneş doğuyormuş gibi uyanmaya kendi kendine hazırlanır.

3. Evden çıkarken "Acaba düzleştiriciyi fişte mi unuttum?" stresini tek bir priz ayarıyla bitirebilirsin.

Kapıdan çıkmak üzereyken ayakkabını giymişsin, elinde çantalar var ama aklına içeride fişte kalan saç düzleştiricisi veya ütü takılıyor. Riskli cihazları akıllı prize taktığında, evden çıktıktan sonra telefonundan prizin açık olup olmadığını saniyeler içinde kontrol edebilirsin. Hatta telefonunun konumuna göre sen evden uzaklaştığında elektriği otomatik kesecek şekilde ayarlayarak aklın arkada kalmadan güne devam edersin.

4. Süpürme ve paspas işini tek seferde aradan çıkarıp sonunda kendi kendini temizleyen bir süpürgeyle saatler kazanabilirsin.



Yoğun bir günün ardından evi silip süpürmek insana büyük bir yük oluyor, değil mi? Philips AquaTrio Kablosuz 9000 Serisi ıslak-kuru dik süpürge ile bu dert ortadan kalkıyor ve sert zeminlerde süpürme, silme ve kurutma işini tek geçişte hallederek temizlik süresini yarı yarıya indiriyor. Dakikada 4.000 devirle dönen çift fırçası ve kirli suyu anında ayıran sistemi sayesinde zemini her saniye temiz suyla siliyor. Yere dökülen sıvıları ve evcil hayvan tüylerini tek hamlede topluyor. Halılar veya koltuk araları için saniyeler içinde kuru el süpürgesine dönüşebilen cihazı işin bittiğinde istasyonuna bırakman yeterli. Fırçalarını kendi kendine temizleyip kuruttuğu için sana ekstra hiçbir iş çıkarmıyor.

5. Telefonunun odak modlarını konumuna göre ayarlayarak eve adım attığında iş bildirimlerini susturabilirsin.



Akşam koltuğa uzandığında bile iş grubundan gelen mesajlar kafa dinlemeni engelliyorsa telefonunun kendi otomasyon ayarlarını kullanabilirsin. Cihazın ev Wi-Fi ağına bağlandığı an kişisel moda geçecek bir otomasyon oluşturduğunda işle ilgili tüm bildirimler otomatik olarak sessize alınır ve akşamın sana kalır.

6. Mutfakta ellerin doluyken telefonunun sesli asistanını kullanarak alarmları ve listeleri yönetebilirsin.



Yemek yaparken ellerin kirliyse tarifin süresini tutmak için ekrana dokunmak tam bir eziyete dönüşüyor. Tezgahın kenarına bıraktığın telefonuna seslenerek fırın için yirmi dakikalık zamanlayıcı kurabilir, biten malzemeleri anında sesli komutla alışveriş listene ekleyebilirsin.

7. Yatak ya da koridor altına yapıştıracağın pilli sensörlü ışıklarla gece karanlıkta yolunu bulabilirsin.



Gece su içmeye kalktığında koridor ışığını açtığında uykun kaçar... Kurulum gerektirmeyen, arkası bantlı ve pilli sensörlü LED ışıkları yatak bazasının altına ya da koridora yapıştırabilirsin. Ayağını yere bastığın an sadece önünü görmeni sağlayacak kadar loş bir ışık yanar, yatağa döndüğünde ise kendiliğinden söner.

8. Eski tip klimanı sen eve gelmeden çalışmaya başlayacak hale getirebilirsin.



Hazır havalar soğumuşken eve gelmeden evin sıcak olmasını istiyorsan çözüm belli. Küçük bir kızılötesi kumanda aparatıyla eski klimanı telefonuna bağlayabilirsin. Eve varmadan on beş dakika önce telefonundan cihazı çalıştırarak içeri adım attığında daha sıcak bir ev seni bekliyor olacak!

9. Akşam saatlerinde evdeki aydınlatmayı otomatik olarak sarı ışığa geçirerek uykuya hazırlanabilirsin.



Yoğun bir günün ardından ev temizliğiyle uzun uzun uğraşmak istemezsin değil mi? Philips AquaTrio 9000 Serisi Islak&Kuru Kablosuz Dikey Süpürge, sert zeminlerde süpürme ve silme işlemlerini tek geçişte birleştirerek temizliği kolaylaştırıyor. Dakikada 4.000 devirle dönen PowerBrush fırçaları ve PowerCyclone Aqua teknolojisi sayesinde tozu, kiri ve dökülen sıvıları her seferinde temiz suyla etkili bir şekilde temizliyor. Halı ve mobilyalarda da kullanabileceğin AquaTrio 9000 Serisi, temizlik sonrasında fırçalarını yalnızca 4 dakikada otomatik olarak temizliyor. Böylece temizliğe daha az, kendine daha fazla zaman ayırabilirsin.