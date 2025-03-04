Yoğun iş temposunda kendinize vakit ayırmayı unutmayın! Neden mi?

1.Zihnimizin de resetlenmeye ihtiyacı var!



Yoğun iş temposundan dolayı kafanızdaki düşüncelerin dağ gibi olduğuna eminiz. Her gün yeni bir koşuşturmaca ile de azalmak yerine daha da birikiyor. İşte bu noktada, kendinize birkaç dakika ayırıp sadece nefes almak, biraz dışarıda yürümek veya gözlerinizi kapatıp dinlenmek, o karışıklığı temizlemeye yardımcı olur. Kısa bir molayla zihniniz yeniden netleşir ve odaklanmak daha kolay olur.

2. Stresinizi atmak için kendinize zaman ayırmalısınız.



"Bitmek bilmeyen işler" hayatınızın bir köşesinde her zaman olmaya devam edecek. Her gün biten bir işin üstüne bir yenisi daha eklenecek ve zaman böyle geçip giderken yoğun iş temposunun üzerinizde yarattığı stresten dolayı kendinize hiç vakit ayıramıyor hale gelebilirsiniz. Sadece size ait olan kısa zamanlar yaratın.

3. Sadece işe zaman ayırmak yaratıcılığınızı kaybettirir!



Sadece işinize ayırdığınız vakit içerisinde sürekli şeyleri yapmak, yaratıcılığınızın önünde büyük bir engel! İş dışında geçireceğiniz birkaç dakika, zihninizin yeniden canlanmasına ve yeni fikirler üretmeye başlamanıza yardımcı olur. Yaratıcılığı, her zaman işler için değil, bazen en basit anlarda bulabilirsiniz. Bu yüzden sevdiğiniz aktivitelere daha fazla vakit ayırın.

4. Küçük molalar, hayatınızda büyük farklar yaratır!



Dinlenmek deyince aklınıza uzun tatiller veya kaçamaklar gelmesin. Kısa ama sık molalar çok daha etkili olabilir. Örneğin, birkaç dakika telefonunuzu kenara koyup, sadece kendinizi dinlemek, ya da bir dakika derin nefes almak, stres seviyenizi düşürür ve işlerinizin verimliliğini artırır. Küçük ama düzenli molalar zihninizin odak noktasını da olumlu anlamda etkiler.

5. Gerçekten kim olduğunuzu hatırlıyor musunuz?



İş dışında kendinize vakit ayırmak, gerçekten kim olduğunuzu size hatırlatır. Sürekli çalışırken "Ben kimdim, ne severdim?" diye düşündüğünüz oluyordur. Bu sorular aslında uzun vadede psikolojinizi olumsuz etkileyecek ruh halinin başlangıcıdır. İş dışında kendinize zaman ayırarak, kendinizi tekrar keşfedebilirsiniz. Belki yeni bir hobiye başlayarak içinizdeki yaratıcı ruhu ortaya çıkarabilirsiniz!

6. Ortaya sağlığınızı koyuyorsunuz...



Sağlığın her şeyden önemli olduğunu hep duyuyoruz ve biliyoruz da... Peki, gerçekten buna dikkat ediyor musunuz? Sürekli yoğun iş temposunda koşturmak, düzensiz beslenmek, hareket etmemek ve dinlenmemek uzun vadede sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Hasta olduktan sonra değil şimdi önlem almalısınız. Sadece fiziken değil, ruhen de kendinize her zaman iyi bakın.

7. Sevdiklerinizi ihmal etmeyin!



Yoğun çalışma temposu içinde sevdiklerimizi ihmal ettiğimizin bazen farkına bile varamıyoruz. Ama işten biraz uzaklaşıp sevdiklerinizle vakit geçirdiğinizde, hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını hissedersiniz. Aile ve arkadaşlarla geçirilen zaman, sizi hem ruhsal olarak besler hem de daha mutlu biri yapar. Her şeyi birkaç saatliğine boşvermek, hiçbir şey kaybettirmez!

8. Hayatın akışına dahil olmaya başlayın!



Bazen zaman o kadar hızlı geçer ki anın içinde kaybolduğumuzu fark etmeyiz. Ama kendimize zaman ayırdığımızda, hayatın küçük ama değerli anlarını daha iyi görmeye başlarız. Sabah güneşin doğuşunu izlemek ya da durup bir kuş sesini dinlemek... Kulağa oldukça basit gelse de bu anların kıymeti kaybedince anlaşılıyor.

9. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinize fırsatlar yaratın!



Sadece iş odaklı çalışmak tüm hayallerinizi alıp kendi ellerinizle çöpe atmanız demek! Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, yeni bir dil öğrenmek, kendi işinizi kurmak… Bunların hiçbiri sadece hayallerinizde kalmamalı. Ne olursa olsun, hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinize zaman ayırmazsanız, ileride çok pişman olabilirsiniz.

10. İş hayatında daha verimli olmak için kendinize zaman ayırın.



Yazılı olmayan kurallardan biri de, çok çalışmanın her zaman başarıyı getirmeyeceği yönündedir. Kendinize zaman ayırdığınızda zihniniz yenilenir, enerjiniz artar ve işe geri döndüğünüzde çok daha verimli olursunuz. Bu yüzden bahsettiğimiz küçük molaları gönlünüz ferah bir şekilde gerçekleştirin.

11. Hayatınız sadece işten ibaret değil!



Evet, iyi bir yaşam için çalışmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ama mutlu, dengeli ve huzurlu bir yaşam daha önemli. Kendinize vakit ayırmak, hayatın tadını çıkarmanız için en büyük anahtardır. Ne kadar yoğun bir tempoda olursanız olun her zaman önceliğiniz kendiniz olsun.