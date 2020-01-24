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Yoğun kar nedeniyle Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Yoğun kar nedeniyle Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ile Siirt-Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Geceden itibaren etkili olan kar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Batman-Siirt kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda şarampole devrilme tehlikesi olan 2 yolcu otobüsü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman kar yağışı Siirt

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