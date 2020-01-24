Yoğun kar nedeniyle Siirt-Batman kara yolu ulaşıma kapandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ile Siirt-Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Geceden itibaren etkili olan kar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, Batman-Siirt kara yolunda da çok sayıda araç yolda kaldı.

Ulaşımın sağlanamadığı kara yolunda şarampole devrilme tehlikesi olan 2 yolcu otobüsü vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.

