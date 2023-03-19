HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

19.03.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Bayburt ile Erzurum arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

AA-20230319-30619573-30619569-BAYBURTERZURUM_KARA_YOLU_KAR_VE_TIPI_NEDENIYLE_KAPANDI

"YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR"

Vatandaşlardan Ömer Faruk Işık, Bayburt'tan Aşkale ilçesine doğru giderken yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Aracımız çekiciye yükleniyor. Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi. (AA)

AA-20230319-30619573-30619572-BAYBURTERZURUM_KARA_YOLU_KAR_VE_TIPI_NEDENIYLE_KAPANDI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...
7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!
Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Miting gibi karşılama! O pankart dikkat çekti

Miting gibi karşılama! O pankart dikkat çekti

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü

Ebrar Sitesi enkazında evinin anahtarını buldu! Gözyaşı döktü

Kahramanmaraş art arda depremlerle sarsıldı!

Kahramanmaraş art arda depremlerle sarsıldı!

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

Altan Tan ve Ayhan Bilgen iddiası! Listelerde sürpriz...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.