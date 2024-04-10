HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yoğunluk oluştu! Normal günlere göre sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı...

Yoğunluk oluştu! Normal günlere göre sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı...

10.04.2024 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük bayram tatilini bazı vatandaşlar sevdikleriyle bayramlaşarak, bazı vatandaşlar memleketlerine ya da tatil yörelerine giderek bazı vatandaşlar ise yurt dışına çıkarak geçirmeyi tercih etti. Bayram tatilinde sınır kapılarından çıkışların da 3 kat arttığı öğrenildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti.

Yoğunluk oluştu! Normal günlere göre sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı...

Edirne Valisi Yunus Sezer, Eski Cami'de bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için güvenlik birimleri ve sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Sezer, "Malumunuz bayram tatili biraz uzun olunca bu dönemde de trafik yoğunluğu oldukça fazla oldu. Özellikle sınır şehri olmamız hasebiyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk oluştu." dedi.

AA-20240410-34232921-34232919-EDIRNE_VALISI_YUNUS_SEZER

Tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında normal günlere göre yaklaşık yüzde 125 oranında yolcu yüzde 90 araç çıkışında artışın olduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle Ramazan Bayramı tatili başlangıcından itibaren 127 bin yolcu çıkışı gerçekleşti sınırlarımızdan. Bu normal günlere göre 3 kat oranında bir artış. Yine araç çıkışında da 30 bin araç çıkışı var. Bu da yine yaklaşık 3 kata yakın normal günlere göre bir araç trafiği söz konusu. Polisimiz, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz, sahil güvenliğimiz hepsi şu anda bayram tedbirleri nedeniyle görevleri başında bulunmaktalar."

Vali Sezer, 1780 personelin ve 240 araçlı ekibin bayram tedbirleri kapsamında il genelinde güvenlik ve trafik tedbirleri aldığını anlattı.

AA-20240410-34232921-34232920-EDIRNE_VALISI_YUNUS_SEZER

"KAZALAR YÜZDE 50 AZALDI"

Trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu vurgulayan Sezer, "Vatandaşlarımızdan istirhamımız bayramı bayram gibi geçirelim. Trafik kurallarına uyalım ve kaza gibi bizi üzücü olaylarla karşı karşıya gelmeyelim. Bunun için de bayram sonuna kadar yine almış olduğumuz trafik tedbirleri yoğun bir şekilde devam edecek. Yine 1500 sağlık personelimiz vatandaşlarımıza il genelinde bayram boyunca hizmet vermeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Sezer, tüm vatandaşların bayramını kutladı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehrin dört bir yanında silah sesleri yükseldi!Şehrin dört bir yanında silah sesleri yükseldi!
EGM duyurdu! Fransa'dan Türkiye'ye getirildiEGM duyurdu! Fransa'dan Türkiye'ye getirildi
Bayram sabahı uzun kuyruklar oluştu! Herkes oranın yolunu tuttuBayram sabahı uzun kuyruklar oluştu! Herkes oranın yolunu tuttu
Anahtar Kelimeler:
bayram tatili sınır kapısı
En Çok Okunan Haberler
Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."

Aylık kazancı sorulunca açık açık yanıt verdi! "Tüm mal varlığımla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.