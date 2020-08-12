Yoğurdun sulanmaması için bu detaylara dikkat etmelisiniz! Kaşık kullanırken...

Yoğurt herkesin tüketmesi gereken en önemli besinlerden biridir. Protein zenginliği sebebiyle vücut fonksiyonlarının işleyişinde büyük önem taşır. İçerdiği probiyotikler sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olur, böbreklerin çalışmasına katkıda bulunur, düzenli tüketildiği taktirde özellikle göbek yağlarını eritir, kilo vermeye yardımcı olur. Sayabileceğimiz daha birçok faydası bulunan yoğurt, özellikle evde yapıldığı taktirde tadına doyum olmaz. Ancak yoğurdun mayalanma esnasında ya da sonrasında sulanması, tüketirken çok da hoşlanılmayan bir durum haline gelebilir. Bu yöntemler sayesinde yoğurdunuzun sulanmasını engelleyip keyifle tüketebilirsiniz.
YOĞURDUN SULANMASINI ENGELLEYEN YÖNTEMLER
Sütün içerisinde bulunan su miktarı yoğurdun kıvamı konusunda oldukça önemlidir. Yoğurdu mayalamadan önce sütü 45 dk boyunca karıştırarak kaynatırsanız içerisindeki suyu buharlaştırmış olursunuz. Bu da yoğurdunuzun daha kıvamlı olmasını sağlar.
Yoğurdun sulanmasındaki bir diğer etken mayalandığı sıcaklıktır. Çok sıcak mayalanan yoğurt sulu bir kıvam alırken, soğuk mayalanan yoğurt ise tutmayacaktır. İdeal olan, sütün içerisine parmağınızı sokup saymaya başladıktan sonra 7-8 civarında parmağınızı yakan sıcaklıktır.
Eğer mayanızı buzdolabında muhafaza ediyorsanız, mayalamadan yaklaşık yarım saat önce çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini sağlamanız ve ideal sıcaklığa gelen sütten 2-3 kaşık kadar mayanın içerisine karıştırıp daha sonra mayayı yoğurda aktarmanız yoğurdunuzun sulanmaması konusunda yardımcı olur.
Yoğurt için kullandığınız maya miktarı da kıvam açısından oldukça önemli. 1 litre süt için 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt şeklinde düşünerek yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz. İdeal miktarda maya kullanmak, yoğurdun sulanmaması için oldukça önemlidir.
Mayayı süte ekledikten sonra yoğurdunuzun üzerini kapakla kapatmak yerine süzgeç veya kağıt havlu ile kapatıp daha sonra sararsanız, mayalanma işlemi esnasında meydana çıkan su buharlaşır ve yoğurdunuz sulanmaz.
Yoğurdunuzu mayaladıktan sonra, tuttuğundan emin olana kadar hareket ettirmeyin. Dolaba kaldırdığınız esnada mümkün olduğunca sarsmamaya özen gösterin. Sarsılan yoğurt sulanmaya meyil gösterir.
Yoğurdu küçük kaplarda mayalayın. Böylece açtığınız yoğurt sulanmasına fırsat kalmadan tükenir.
Mayaladığınız kaptan yoğurt alırken metal ya da plastik kaşık yerine tahta kaşık kullanın, böylece yoğurdunuz daha az sulanır.
Bu yöntemler sayesinde mayaladığınız yoğurdun daha kıvamlı olmasını sağlayabilir, elde ettiğiniz yoğurdun sulanmasını önleyebilirsiniz. Eğer hazır yoğurt alıyorsanız da, mayalama aşamasında izleyebileceğiniz yollar dışındaki öneriler aynı şekilde geçerli. Saklama ve servis esnasında bu yöntemlere dikkat ederek, hazır yoğurdunuzun daha uzun süre kıvamını korumasını sağlayabilirsiniz.
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