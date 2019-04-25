YOİKK yeni yapısıyla ilk kez toplandı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Oktay, Türkiye’nin Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43. sıraya yükseldiği söyledi.

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlama ve bununla ilgili gerekli tedbir ve kararları almakla görevli YOİKK’in çalışma usul ve esaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yeni yapısıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan kurula Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut katıldı. Yeni dönemde ilki gerçekleştirilen toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirleri kapsayan reform süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve buna ilişkin takvim tespit edilecek. Bunlar da ilginizi çekebilir İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz! İzmir'de, İYİ Parti kurucu üyelerinden Akşener'e 'kurultay' çağrısı Joe Biden resmen ABD başkan adayı

"Bugüne kadar edinilen tecrübeler yeni döneme ışık tutacaktır"

Toplantıda yaptığı konuşmada YOİKK’in önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bildiğiniz gibi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulumuzun yaklaşık 18 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Yatırımla ilgili pek çok kurum ve kuruluşumuzun üyesi olduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, oluşturulduğu günden bu yana tüm paydaşların katkılarıyla etkin çalışmalar yürütmüştür. Toplantımız, Kurulun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bugün burada Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin kararlılığımızı yeniden vurguluyoruz. Toplantı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz faaliyetleri hep birlikte kararlaştıracak, bugüne kadar Kurul bünyesinde yapılmış çalışmaları çok daha ileriye taşımanın yollarını ve yöntemini belirleyeceğiz. Oluşturulduğu günden bu yana Kurul bünyesinde yapılan çalışmalardan dolayı başta Kurul başkan ve üyeleri olmak üzere katkı veren tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sektörler arası işbirliğinin en somut tezahürlerinden biri olan Kurulumuz bünyesinde üye kuruluşlarımızın desteğiyle bugüne kadar edinilen tecrübeler yeni döneme ışık tutacaktır" dedi.

"Türkiye, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43. sıraya yükselmiştir"

Geçtiğimiz 17 yılda Türkiye’de yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve her açıdan Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde reform niteliğinde birçok adım atıldığını ifade eden Oktay, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu adımları atarken reformları asla tek seferlik politikalar olarak görmedik.Ulusal ve uluslararası şartlara göre “esnek ve süreklilik arz eden” politikalar belirlemeye özen gösterdik. Bunun yanı sıra kağıt üzerinde değil, uygulamada yatırımcıların önünü açacak ve süreçleri hızlandıracak yöntemler belirledik. Bu bakış açımız ve gayretlerimiz neticesinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında uluslararası doğrudan yatımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada ’en reformcu ülke’ olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Yatırım ortamının iyileştirilerek alınan sonuçlarda elbette YOİKK’in önemli katkıları bulunmaktadır. Tüm bu reform çalışmaları kapsamlı istişareler ve sizlerin temsil ettiği kesimlerden gelen talepler göz önünde bulundurularak hayata geçirilmiştir. Son dönemde ilgili bakanlıklarımız ve STK’larımız tarafından yürütülen ve Kurulumuz tarafından koordine edilen özverili çalışmalar neticesinde Türkiye, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43. sıraya yükselmiştir" diye konuştu.