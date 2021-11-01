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Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

01.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kombine uyan kurtarıcı ürünlerin başında gelen spor ayakkabılar, konforu ve şıklığı birlikte arayanlara hitap ediyor. Birçok renk seçeneğiyle dilediğiniz tarzı yakalamanıza yardımcı olan spor ayakkabılar, yıllara meydan okuyan klasik duruşlarıyla hemen herkesin vazgeçilmezi. Yüksek fiyatlar nedeniyle aradığınız spor ayakkabıya erişmekte zorlandığınızı düşünüyorsanız, merak etmeyin! Gelin, 150 TL altındaki konforlu spor ayakkabılara göz atalım.

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Spor ayakkabılar sunduğu rahatlığın yanı sıra, her tarz kombinde şıklığı tamamlamak amacıyla kullanılıyor, hem kadınlar hem de erkekler tarafından. Yürüyüşte, sporda ya da günlük hayatınızda dilediğiniz yere giderken kullanabileceğiniz spor ayakkabıları blazer ceketlerinizle, elbiselerinizle, şık kumaş pantolonlarınızla ya da takımlarınızla dahi kullanabiliyor ve tarzınızdan ödün vermeden dikkatleri üzerinize çekebiliyorsunuz. Hem rahat hem de ekonomik fiyatlara sahip güzel spor ayakkabıları bulmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Gelin, 150 TL'nin altında hem erkekler hem de kadınlar için konforlu ve birbirinden zevkli spor ayakkabılara birlikte göz atalım.

1. Eskimeyen taktik: Beyaz ayakkabıyı her şeyle giyebilirsiniz!

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Beyaz ayakkabıların modası geçmez. Onları bazen bir kotla, bazen kumaş pantolonla, bazen elbiselerle giyebilir, her durumda da ortaya harika bir kombin çıkarabilirsiniz. Spor ürünlerde yıllardır kaliteli ürünlere imza atan markaların başında gelen Kinetix'in spor ayakkabılarda da geniş bir koleksiyonu bulunuyor. Bu koleksiyon içerisinde yer alan LERA serisi beyaz ayakkabılarıyla gönlünüzü çalmaya geliyor! Günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bu sneaker ayakkabıyı dilediğiniz yere giderken giyebilirsiniz.

Hepimizin vazgeçilmezi kurtarıcı parçaların başında gelen beyaz ayakkabıda Kinetix LERA W 1FX serisine ait ürünü incelemek için tıklayın.

2. Hareketsiz hayatınıza Jump yürüyüş ayakkabılarıyla veda edin

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Günümüzün en büyük sorunlarından hareketsizliği geride bırakmak için çok güzel bir nedeniniz olabilir! Jump 26468 seri numaralı yürüyüş ayakkabıları düzenli olarak yürüyüş yapma isteğinizi kamçılayacak şık tasarımları ve konforuyla sizi cezbetmeye geliyor. Erkek yürüyüş ayakkabılarında öne çıkan Jump Walking Shoe serisinde, farklı renklerin hoş bir uyumla kullanıldığını görebilirsiniz. Ürün, hafif ve dayanıklı malzemelerden üretilmesi sayesinde yürüyüşlerinizi rahatlatan bir kullanım sunuyor. Yumuşak tabanıyla ekstra bir rahatlık sağlayan bu ayakkabılara o kadar alışacaksınız ki; işe, okula ya da arkadaşlarınızla buluşmaya giderken bile çıkarmak istemeyeceksiniz!

Jump yürüyüş ayakkabısını vazgeçilmeziniz yapmak için buraya tıklayın.

3. Fikir harika, duruşu daha da harika! Çorap ayakkabılarla ayaklarınız hiç üşümez

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Çorap ayakkabı fikrini sevmemek ne mümkün! Hele ki ayaklarınızın üşümesinden dert yanan kişilerdenseniz, çorap ayakkabıları denemeden geçmeyin. Novelya markalı bu harika çoraplı ayakkabılar, yüksek tabanları ve tabandaki beyaz detayları sayesinde dostu düşmanı ayaklarınıza baktırmaya davet ediyor. İster kotla, ister pantolonla, ister şort veya etekle kullanabileceğiniz bu modern spor ayakkabılara göz atmadan geçmeyin. Dilediğiniz kombini bu rahat ve şık ayakkabılarla yapabilirsiniz. Ayağınızı adeta bir çorap gibi sarıp sarmalaması ile giydiğiniz andan itibaren ayaklarınızda hafifliği hissedebilirsiniz.

Suni deri malzeme kullanılarak üretilen bu harika ayakkabıyı incelemek için tıklayın.

4. Spor ayakkabılarınızda şeker gibi tonları deneyin

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Tonny Black, bu pudra rengi sevimli kadın ayakkabılarıyla görenlerde şeker yeme isteği uyandırmaz mı sizce de? Hareketli taban detayıyla bir göreni bir daha baktıracak bu şık ayakkabılar, dikkat çekici görüntüsünün yanı sıra rahatlığıyla da sizleri etkileyecek. Ortopedik tabanı, koku yapmayan kaliteli malzemeleri ve rahatlığıyla favori spor ayakkabılarınız arasına girecek bu ürün, 150 TL'nin altında bir fiyatla sizleri bekliyor!

Siz de spor ayakkabılarda konforun yanı sıra dikkat çekici modelleri tercih ediyorsanız, Tonny Black marka spor ayakkabıyı detaylı olarak bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

5. Bir erkeğin dolabında olmadan olmaz: Krampon ayakkabı!

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Bazıları için krampon denilince akan sular durur... Erkek ayakkabılarının demirbaşlarından sayılabilecek krampon ayakkabılarda hem ekonomik hem de kaliteli ürünleri bir arada bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Jump, 26523 numaralı krampon ayakkabısıyla bu düşüncenizi yerle bir etmeye geliyor! Taban altındaki dişlileriyle halı ya da çim zemine sağlam basmanızı sağlayan ürün, kavrayıcı dış tabanı sayesinde ayağınızı daha rahat hareket ettirmenize olanak tanıyor. Jump'ın bu kramponuyla günün yıldızı olmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız.

Futbol oynarken konforlu bir deneyim sunan ürünü detaylı olarak incelemek için buraya tıklayın.

6. Siyah spor ayakkabıların çekiciliğine karşı koyamayacaksınız!

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Spor ayakkabılarda siyahın karşı konulamaz bir çekiciliği olduğunu düşünüyor musunuz? Hem spor ayakkabı olmasının verdiği rahatlık hem de siyah rengin kattığı ağır hava sayesinde siyah spor ayakkabılar her zaman baş tacınız olmaya aday. Slazenger IMPACT model sneaker ayakkabılar ile siyah rengin şık tasarımlarla buluşmasını deneyimleyin. Hafif yapısı ve yumuşak dokusuyla sporda ya da günlük olarak kullanabileceğiniz Slazenger siyah kadın ayakkabı, ayak yapınızı korurken orta taban yapısı sayesinde ayağınızın duruşuna da uyum sağlıyor.

Siyah spor ayakkabının cazibesi karşısında büyülenmek isterseniz buraya tıklayın.

7. Spor ama değil gibi! Lumberjack kalitesi sneaker gücüyle buluştu

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Lumberjack'in ürettiği bu şık ayakkabıları görmeden "Sneaker aldım" demeyin! Farklı renklere sahip seride özellikle kum rengi ayakkabı öne çıkıyor. Beyaz tabanı ve doğal ton geçişleriyle hoş bir görüntüye sahip olan ürün, arka detayında yer alan deriyle üstün koruma sağlıyor. Sneaker olmasının verdiği rahatlığın yanı sıra bu ürün, göz alıcı şıklığıyla ister kendiniz ister sevdikleriniz için mutlaka düşünmeniz gereken ürünler arasında yerini alıyor. Hatırlatalım: Bu şık ve kaliteli model 150 TL'nin altında!

"Neden olmasın?" diyorsanız ürünü incelemek için buraya tıklamanız yeterli!

8. Siyah deri ayakkabıda spor rahatlığı!

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Siyah spor ayakkabıların cazibesinden daha önce bahsetmiştik. Bu cazibeye bir de deri eklendiğini düşünün! Derinin hem kalite hem tarz kokan görünüşüyle spor ayakkabıların rahatlığı birleşince ortaya Muggo markasının SVT12 seri ayakkabısı çıkıyor. Muggo'nun unisex siyah deri sneaker modelinde yüksek kalitede materyaller kullanılıyor. Ayağınızı saran ultra yumuşak ve antibakteriyel ortopedik iç tabanıyla saatler boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Uzun bir günü geçirmek için iyi bir tercih olan ve kolayca giyilebilen Muggo deri sneaker, "Daha ne olsun?" dedirtiyor!

İncelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

9. Herkesi hayran bırakacak Dark Seer ayakkabılarla tanışın!

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Dark Seer, renkli sneaker çeşitleriyle dost düşman demeden herkesi ayakkabılarınıza hayran bırakmaya ant içiyor! Yumuşak, kaymaz ve ortopedik tabana sahip bu çok renkli Dark Seer spor ayakkabılar, günlük yaşamınızda sportif hissettiğiniz her an size uyum sağlıyor. Canlı renk tonları ve hareketli yapısı ile gün içinde enerjiniz düşmeden rahat hissetmenizi sağlayan ayakkabılarda koku ve terleme yapmayan pamuklu malzeme kullanılıyor. Bir spor ayakkabıdan daha ne isteyebilirsiniz ki, öyle değil mi?

Bu düşman çatlatan ve şık spor ayakkabı modelini incelemek için buraya tıklayın.

10. Hem kaliteli hem de ucuz bir koşu ayakkabısı

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Konu spor ayakkabı olunca yürüyüş ve koşu için özel olarak üretilen çeşitler de merak ediliyor. 150 TL'nin altında kaliteli ve sağlam bir koşu ayakkabısı bulmak neredeyse imkansız gibi görünse de, Kinetix bu alanda da sporseverlerin imdadına koştu. Phylon tabanı sayesinde son derece dayanıklı olan ve ayak hareketlerinize uyum sağlayıp darbeleri minimuma indiren bu koşu ayakkabısı, şık tasarımı ile de göz dolduruyor. Böylece spor yaparken bile tarzınızdan ödün vermiyorsunuz!

Kinetix'in REGOR serisine ait bu koşu ayakkabısı modelini incelemek ve kullanıcı yorumlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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