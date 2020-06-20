Yok artık diyeceğiniz suçlar! Saç kurutma makinesi kullanırken uyursanız...

Suçun tanımı kültürlere veya ülkelere göre değişiklik gösterse de genellikle kabahat olarak sayılan durumlar tüm dünyada birbirine benzer özellikler gösteriyor. Ancak bazı ülke, bölge veya şehirlerde suç olarak sayılan durumlar öyle tuhaf bir hal alıyor ki dünyanın en ilginç suçları sayılmayı hak ediyor. İşte gelmiş geçmiş en ilginç suçlar ve cezaları...

Yasaklar, toplum sağlığını ve düzenini korumak konusunda gerekli olsa da bazen bazı yerlerde bu durum sorgulamaya oldukça açık bir hal alabiliyor. Bunun en temel sebebi ise bu yasakların diğer yasaklara göre saçma denebilecek düzeyde tuhaf olması. Bilmeden de olsa suç işlememek ve karşılığında ceza almamak için dünyanın farklı yerlerindeki ilginç yasaklara göz atmakta fayda var.

DUBAI'DE RAMAZAN AYINDA İFTARDAN ÖNCE YEMEK YEMEK YASAK



Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler ve kalabalık şehri olan Dubai'de, Ramazan Ayı boyunca iftardan önce yemek yemek yasak. Bilmeden veya bilerek bu eylemi gerçekleştirdiğinizde ilk etapta uyarılıyor, yemek yemeye devam ederseniz hapis cezasına kadar gidebilen oldukça ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.