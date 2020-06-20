Yok artık diyeceğiniz suçlar! Saç kurutma makinesi kullanırken uyursanız...

Suçun tanımı kültürlere veya ülkelere göre değişiklik gösterse de genellikle kabahat olarak sayılan durumlar tüm dünyada birbirine benzer özellikler gösteriyor. Ancak bazı ülke, bölge veya şehirlerde suç olarak sayılan durumlar öyle tuhaf bir hal alıyor ki dünyanın en ilginç suçları sayılmayı hak ediyor. İşte gelmiş geçmiş en ilginç suçlar ve cezaları...
Yasaklar, toplum sağlığını ve düzenini korumak konusunda gerekli olsa da bazen bazı yerlerde bu durum sorgulamaya oldukça açık bir hal alabiliyor. Bunun en temel sebebi ise bu yasakların diğer yasaklara göre saçma denebilecek düzeyde tuhaf olması. Bilmeden de olsa suç işlememek ve karşılığında ceza almamak için dünyanın farklı yerlerindeki ilginç yasaklara göz atmakta fayda var.
DUBAI'DE RAMAZAN AYINDA İFTARDAN ÖNCE YEMEK YEMEK YASAK
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler ve kalabalık şehri olan Dubai'de, Ramazan Ayı boyunca iftardan önce yemek yemek yasak. Bilmeden veya bilerek bu eylemi gerçekleştirdiğinizde ilk etapta uyarılıyor, yemek yemeye devam ederseniz hapis cezasına kadar gidebilen oldukça ciddi cezalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.
ÇİN'DE YAYA GEÇİDİNDE DURMANIN CEZASI 5 YUAN
Evet, doğru okudunuz; yaya geçidinde durmanın da cezası var. Çin'de yaya geçidinde durduğunuz anda 5 Yuan gibi oldukça küçük bir tutar da olsa para cezasına çarptırılıyorsunuz. Tabii milyarca insanın yaşadığı bir ülkede belki de bu tarz bir ceza zamandan ve alandan kazanmak için çok da mantıksız bir ceza olmayabilir.
CHICAGO'DA NÜKLEER SİLAH ÜRETENE 500 DOLAR CEZA
Nükleer silah tasarlamak, yapmak veya test etmek Chicago genelinde özellikle yasak olarak kabul ediliyor ve bu tarz eylemler 500 Dolar para cezasıyla cezalandırılıyor. "Sanki günlük hayatta nükleer silah yapmak ya da nükleer silaha ulaşmak çok kolaymış gibi bir de suç sayıp, cezalandırıyorlar." diye düşünebilirsiniz ancak bu yasak bilimsel veya askeri çalışmaları da kapsıyor.
İRLANDA'DA BÜYÜCÜLÜK YAPANLARA HAPİS CEZASI VERİLEBİLİYOR
İrlanda genelinde Orta Çağ'da çok daha yaygın olan cadılık ve büyücülük eylemlerini günümüzde gerçekleştirmek de yine dünyanın en ilginç suçları arasında yer alıyor. Ülkemizde de sıklıkla gerçekleştirilen büyü, sihir gibi aktivitelerin İrlanda'daki karşılığı ise bir yıla kadar hapis cezası olabiliyor.
AVUSTRALYA'DA HERHANGİ BİR DÜĞÜNÜ VE CENAZEYİ BÖLMEK SUÇ
Avustralya sınırları içinde gerçekleştirilen herhangi bir düğünü ya da cenazeyi böldüğünüz anda suçlu sayılıyorsunuz. Bu kadar kolay suçlu sayılmanın cezası ise oldukça ağır: 10.000 Dolar para cezası ya da iki yıla kadar hapis cezası.
FLORIDA'DA SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN ALTINDA UYUYANA PARA CEZASI
Belki de dünyanın en ilginç suçu olan bu suçu işlemek için Florida'da herhangi bir kuaförde saç kurutma makinesi altında uyumanız yeterli .Evet, Florida'daki kuaförlerde saç kurutma makinesi altında uyursanız para cezasına çarptırılıyorsunuz.