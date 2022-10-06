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Yok böyle canilik! Baraka kundaklandı, son anda kurtuldu! 90 güvercin ise yanarak öldü

06.10.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren canilik yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, barakayı ateşe verdi. O sırada içeride uyuyan Halis Gedik, alevleri fark ederek dışarı koştu. Ancak içeride bulunan 90 güvercin yanarak can verdi.

Yok böyle canilik! Baraka kundaklandı, son anda kurtuldu! 90 güvercin ise yanarak öldü

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi Estergon Sokak'ta meydana gelen olayda Halis Gedik, gece uyumak için arkadaşı Mustafa Özev'a ait, içinde 90 güvercinin bulunduğu barakaya gitti. Barakada uyuyan Gedik, etrafı saran dumanla uyanıp yangını fark edince kendini dışarı attı. Alevlerin arasından yara almadan kedisini kurtaran Gedik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede barakanın kundaklandığı, içindeki 90 güvercinin de yanarak öldüğü belirledi.

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'BUNU BİR MÜSLÜMAN YAPMAZ'

Olayın ardından barakasını görmeye gelen Mustafa Özev, "Bunu bir Müslüman yapmaz. Bu sabilerden ne istedin, 90 tane hayvandan ne istedin. Bana yap ne yapacaksan. Varsa garezin bana yap. İçeride uyuyan arkadaşın üzerine kapıyı kapatmışlar" dedi.

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Duman kokusuna uyandığını aktaran Halis Gedik ise "İçeride uyuduğum esnada alev almış burası. Dumanın kokusuna uyandım, çıktım dışarı. Hayvanlar cayır cayır yanıyordu" diye konuştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana güvercin kundaklama
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