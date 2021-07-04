Yok böyle kutlama! Köpeğini doğum gününde gökyüzüne uçurdu

Bursa’da uzun yıllardır yamaç paraşütü, paramotor ve paratrayk pilotluğu ve hocalığı yapan İbrahim Dinçer, bir yaşına basan köpeğinin doğum gününü gökyüzünde kutladı. Paratraykla köpeğiyle birlikte havalanan İbrahim Dinçer, köpeğine Bursa’nın üstünde tur attırarak bir yaşını kutladı.

İKİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ BEKLİYORLAR

Semada doğum gününü kutlamaktan büyük keyif alan köpek, uçuştan sonra sahibinin yüzünü yalayarak ona teşekkür etti. Dinçer, köpeği Bulut’un ikinci yaş gününü ise farklı bir şekilde kutlayacağını söyledi.

"GÖKYÜZÜNDE OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDI"

Köpeği Bulut’un birinci yaş gününü gökyüzünde kutladıklarını ifade eden İbrahim Dinçer, "Köpeğim bir yaşına bastı. Onun doğum gününü her zaman yaptığım gibi gökyüzünde uçarak kutlamak istedim. Bulut’u alıp paratraykla havalandık. Bursa’nın üzerinde tur attık. Bulut uçmaktan ve doğum gününü gökyüzünde kutlamaktan büyük keyif aldı. İndikten sonra mutluluğunu yüzümü yalayarak gösterdi.

Önümüzdeki yıl doğum gününü farklı bir şekilde kutlamayı düşünüyoruz" dedi.

İHA

