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  4. Yok böyle kutlama! Köpeğini doğum gününde gökyüzüne uçurdu

Yok böyle kutlama! Köpeğini doğum gününde gökyüzüne uçurdu

04.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da köpeğine doğum gününde farklı bir deneyim yaşatmak isteyen yamaç paraşüt pilotu İbrahim Dinçer, Bulut isimli köpeği ile birlikte gökyüzüne çıktı. Bursa semalarında uçan ikilinin görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

Yok böyle kutlama! Köpeğini doğum gününde gökyüzüne uçurdu

Bursa’da uzun yıllardır yamaç paraşütü, paramotor ve paratrayk pilotluğu ve hocalığı yapan İbrahim Dinçer, bir yaşına basan köpeğinin doğum gününü gökyüzünde kutladı. Paratraykla köpeğiyle birlikte havalanan İbrahim Dinçer, köpeğine Bursa’nın üstünde tur attırarak bir yaşını kutladı.

İKİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ BEKLİYORLAR

Semada doğum gününü kutlamaktan büyük keyif alan köpek, uçuştan sonra sahibinin yüzünü yalayarak ona teşekkür etti. Dinçer, köpeği Bulut’un ikinci yaş gününü ise farklı bir şekilde kutlayacağını söyledi.

"GÖKYÜZÜNDE OLMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALDI"

Köpeği Bulut’un birinci yaş gününü gökyüzünde kutladıklarını ifade eden İbrahim Dinçer, "Köpeğim bir yaşına bastı. Onun doğum gününü her zaman yaptığım gibi gökyüzünde uçarak kutlamak istedim. Bulut’u alıp paratraykla havalandık. Bursa’nın üzerinde tur attık. Bulut uçmaktan ve doğum gününü gökyüzünde kutlamaktan büyük keyif aldı. İndikten sonra mutluluğunu yüzümü yalayarak gösterdi.

Önümüzdeki yıl doğum gününü farklı bir şekilde kutlamayı düşünüyoruz" dedi.

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İHA

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