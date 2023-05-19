HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yok böyle talihsizlik! Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...

Yok böyle talihsizlik! Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...

19.05.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde galeriden satın alacağı otomobille test sürüşü yapan Eyüp Bağmancı, 100 metre gitmeden kaza yaptı. Kazada otomobillerden biri kaldırıma savrulurken, diğeri boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, kaza yapan sürücülerden birisinin eşiyle diğer araçtakiler arasındaki tartışma güçlükle engellendi. İşte olayın detayları...

Yok böyle talihsizlik! Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden...

Talihsiz kaza, Bahçelievler Mahallesi 5044. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Manavgat’a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir galeride buldu. Otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı’nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada kaza yapan araçlardan birisi kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Memduh Öge yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

03799153-3aa4-469b-8f16-f1b26a1c4e36

‘KURALLARA NİYE UYMUYORSUN’ TEPKİSİ

Kazada yaralanan kadın sürücünün eşi, eşinin kaza yaptığını öğrenir öğrenmez olay yerine koştu. Eşinin durumuna baktıktan sonra kazanın diğer aracın ‘dur’ tabelasını ihlal etmesi sonucunda meydana geldiğini öğrenince araç sürücüsünün üzerine yürüyen sinirli koca, sağlık ekibi, trafik polisi ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

3c057a6a-c6ba-44c6-8357-c2ba7402576b

“ÖNLEM ALINSIN”

Kaza yapan otomobilin kendi galerisinden satın alınmak üzere test sürüşüne çıktığını belirten galeri sahibi, “Burada bırakın günü saat başı kaza oluyor. Ne yazık ki yetkililer önlem almıyor. Yetkililerden daha büyük olaylar yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz” dedi.

2aed4b1b-6bd1-456e-8d98-ab05f13ddb33

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte kimlik yalanına kandılar, 728 bin lira kaptırdılarSahte kimlik yalanına kandılar, 728 bin lira kaptırdılar
İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladıİkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı
'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Otomobil

En Çok Okunan Haberler

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı!

Gündem yaratmıştı! Nakit avans kararı kaldırıldı!

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Bugüne kadar Türkiye’de böylesi hiç olmamıştı! Yüzde 45 zam masada…

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!

Çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

Çok konuşulacak Sinan Oğan sözleri: Çok havaya girmemesi gerekir

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

AK Parti'nin masasındaki son anket! 2. turda Erdoğan için beklenen oranı duyurdu

Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

Site yöneticileri için yeni dönem! Artık o şart aranacak

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.