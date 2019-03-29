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YÖK, ihtisaslaşacak üniversitelerden raporlar alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 20:33 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "YÖK bünyesinde proje kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, projede yer alan 10 üniversitemizden performans değerlendirme kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını Haziran 2019 sonuna kadar YÖK'e iletmelerini istedi"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK bünyesinde proje kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, projede yer alan 10 üniversitemizden performans değerlendirme kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını Haziran 2019 sonuna kadar YÖK'e iletmelerini istedi." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Saraç, projede yer alan 10 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Kalkınma Ajanslarının temsilcilerinin katılımıyla üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla, Uşak Üniversitesinin ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saraç, toplantıda Uşak Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan tasarım konusundaki çalışmalarının yanı sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de jeotermal alanında son bir yılda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin sunumlara yer verildiğini kaydetti.

Projeye yeni dahil olan Siirt, Aksaray, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan ve Kastamonu üniversitelerinin yöneticilerinin de projede son altı ayda geldikleri nokta konusunda bilgi paylaşımlarında bulunduklarını aktaran Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"YÖK bünyesinde proje kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, projede yer alan 10 üniversitemizden performans değerlendirme kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını Haziran 2019 sonuna kadar YÖK’e iletmelerini istedi. 'Yeni YÖK' olarak, yükseköğretimimizin geleceği açısından büyük önem arz eden 'üniversitelerimizin ihtisaslaşması' hususundaki çalışmalarımıza ilgili üniversitelerimizle birlikte kararlı ve emin adımlarla devam ediyoruz."

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YÖK Başkanı Yekta Saraç

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