Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan '100/2000 YÖK Doktora Bursu' programının sanayi için bir benzeri olan 'Sanayi Doktora Programı'nı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

YÖK tarafından yükseköğretimde, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi, istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve iş birliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu"nun bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Saraç başkanlığında, YÖK'te düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve kurul üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, üniversite-sanayi iş birliği konusunda çalışma yürüten ilgili kurum ve kuruluşlardan komisyon üyeleri ile YÖK temsilcileri katıldı.