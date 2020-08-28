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YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere, şartlı kayıt yaptırabilme hakkı tanındığı açıklandı.

YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur" denildi.

DHA

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