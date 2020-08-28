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YÖK'ten flaş karar! DGS'de şartlı kayıt yapılabilecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili YÖK'ten flaş bir açıklama geldi.

YÖK'ten flaş karar! DGS'de şartlı kayıt yapılabilecek

YÖK, 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.

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