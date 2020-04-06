HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 23:39 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, Corona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

YÖK'ten seviye tespit sınavlarına erteleme

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, "YÖK'ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Fırlattığı dirgen küçük çocuğun boynuna saplandıFırlattığı dirgen küçük çocuğun boynuna saplandı
Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'Çin’den destek mesajları yağdı: 'Haydi Türkiye, senin yanındayız!'
Anahtar Kelimeler:
YÖK koronavirüs Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavlar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Sinop'ta sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken olay! Yazıyla cevap verdiler

Sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken olay

Son dakika: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri

İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri

Misket oyunu kan gölüne döndü! Fırlattığı dirgen küçük çocuğun boynuna saplandı

Fırlattığı dirgen küçük çocuğun boynuna saplandı

Tüm Türkiye'ye tavrıyla hayran bırakmıştı! Burhan Amca'yı hastanede de yalnız bırakmadılar

Burhan Amca'yı hastanede de yalnız bırakmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.