HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YÖK'ten vakıf üniversiteleri için karar! Öğretim elemanlarına net miktar üzerinden ödeme yapılacak

YÖK'ten vakıf üniversiteleri için karar! Öğretim elemanlarına net miktar üzerinden ödeme yapılacak

15.03.2024 23:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar verdi. Vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil, net miktar üzerinden ödeme yapacak.

YÖK'ten vakıf üniversiteleri için karar! Öğretim elemanlarına net miktar üzerinden ödeme yapılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

NET MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILACAK

Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor!AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" düzenliyor!
Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'
CHP lideri Özgür Özel'den 'para sayma' görüntüsüne yeni açıklamaCHP lideri Özgür Özel'den 'para sayma' görüntüsüne yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
YÖK
En Çok Okunan Haberler
Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

Eşini ve kızını katleden öğretmenin ifadesi ortaya çıktı!

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.