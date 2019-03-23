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“YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu" 2019 yılı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

“YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu" 2019 yılı başvuruları başladı.

“YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu" 2019 yılı başvuruları başladı. YÖK tarafından bu yıl burs almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ay ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 TL destek sağlanacak.
"Yeni YÖK" olarak, devlet üniversitelerindeki doktoralı öğretim elemanlarının yurt dışında bir yabancı dil kursuna katılarak sahip oldukları yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla ilk kez geçtiğimiz sene "YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu" verilmeye başlandı. YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu ile, üniversitelerdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinde niteliğin ve kalitenin artırılması yanı sıra 2018-2022 Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’nde yer alan eylem planı çerçevesinde, Türk akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin artırılması da planlanıyor. Burs programı kapsamında 2018 yılında yapılan ilk çağrı neticesinde, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının başvuruları YÖK tarafından değerlendirildi ve bursu almaya hak kazanan öğretim elemanları, İngiltere, Amerika, Kanada, Malta, Almanya, Fransa gibi uluslararası akreditasyona sahip dil okullarında katıldıkları İngilizce, Almanca ve Fransızca dil eğitimleri için 2 ila 6 ay arasında aylık 2 bin 500 TL burs ile desteklendi.
YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu kapsamında 2019 yılı için çağrıya çıkılacağı belirtildi. Burs programının ikinci çağrısı olan burslara; son 5 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 45 veya en fazla 70 aldığını belgeleyen, Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitesi dışındaki devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanları başvurabilecek.
Burstan yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının seçimleri üniversiteler tarafından yapılarak, yabancı dil eğitimi alması uygun bulunan öğretim elemanlarının bilgileri en geç 17 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimine kadar YÖK’e bildirilecek. Üniversite çeşitliliği ve bütçe imkanları dikkate alınarak kesinleşen liste üniversiteler tarafından açıklanacak.
YÖK tarafından bu yıl bursu almaya hak kazanan öğretim elemanlarına 2 ay ile 6 ay arasında aylık 3 bin 500 TL burs desteği sağlanacak.

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