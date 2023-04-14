Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2023 sınav tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde birincisi düzenlenen sınavın sonuçları açıklandı. Şimdi ise YÖKDİL 2 hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda YÖKDİL 2 ne zaman? ÖSYM 2023 YÖKDİL 2 sınav tarihini duyurdu mu, başvurular ne zaman? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/2 27 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavının başvuruları ise 11 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

YÖKDİL NEDİR?

Lisansüstü programlardan ve akademik kadrolardan kamu kurumlarına yapılacak başvurulara kadar adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmek ve belgelendirmek adına girdikleri YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı), Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birinin seçilerek girildiği, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır.



