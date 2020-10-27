YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? İşte YÖKDİL başvurusu için son tarih!

YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor sorusu adaylar arasında sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL için başvuru süreci devam ediyor olsa da başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Bu nedenle YÖKDİL başvuru 2020 son gün araştırılıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresinde veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilen adaylar, YÖKDİL başvuru son tarih için araştırma içerisine girdi. Başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. Şimdi, YÖKDİL başvuruları ne zaman biteceği merak ediliyor. 21 Ekim 2020 tarihinde başlayan başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Sınav başvuru son gün için araştırma yapan adayların, başvuru sırasında HES kodu bilgisine ihtiyaçları olacağı için başvurudan önce HES kodu edinmeleri gerekiyor. HES kodunun nasıl edinileceği ile ilgili bilgiye ise hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.