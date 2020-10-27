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YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? İşte YÖKDİL başvurusu için son tarih!

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan 2020 YÖKDİL 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sınav, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleşecek. Sınavı başarıları geçtiğimiz günlerde başladı. Şimdi vatandaşlar tarafından YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı araştırılıyor.

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? İşte YÖKDİL başvurusu için son tarih!

YÖKDİL başvuru ne zaman bitiyor sorusu adaylar arasında sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YÖKDİL için başvuru süreci devam ediyor olsa da başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Bu nedenle YÖKDİL başvuru 2020 son gün araştırılıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresinde veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilen adaylar, YÖKDİL başvuru son tarih için araştırma içerisine girdi. Başvurular 21 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. Şimdi, YÖKDİL başvuruları ne zaman biteceği merak ediliyor. 21 Ekim 2020 tarihinde başlayan başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Sınav başvuru son gün için araştırma yapan adayların, başvuru sırasında HES kodu bilgisine ihtiyaçları olacağı için başvurudan önce HES kodu edinmeleri gerekiyor. HES kodunun nasıl edinileceği ile ilgili bilgiye ise hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuruları ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylardan sınava başvuru ücreti için 130 TL alınıyor. Ücretin yatırılması için belirlenmiş olan son tarih ise 3 Kasım oldu. Sınav başvuruları ise 2 Kasım 2020 tarihinde bitecek. Adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırma süresi içerisinde ücreti yatırarak başvuruları tamamlamaları bekleniyor.

Sınav ücreti kılavuzda yer alan bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM internet sitesindeki e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından banka kartı veya kredi kartı ile yatırılabiliyor. 2020-YÖKDİL/2 sınavı için ücretini yatıracak olan adayların ödeme işlemini ÖSYM’nin sitesindeki e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından banka kartı veya kredi kartı ile ya da banka ATM’si veya internet bankacılığı ile yapacak olanlarının 3 Kasım saat 23.59’a kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ödeme işlemini bankalardan yapacak olan adayların ise 3 Kasım’da mesai bitimine kadar ödemeyi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Özellikle bu noktada adayların, ödeme yapacakları bankaların mesai saatlerine dikkat etmeleri bekleniyor.

Başvuru bilgileri sistemde yer almasına rağmen belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmadığı için başvuru bilgileri siliniyor, dolayısıyla adaylara bina/salon ataması yapılmayacağı için sınav belgesi de düzenlenmiyor. Bu nedenle adayların başvuru işlemleri konusunda ÖSYM’nin resmi internet sitesinde bulunan kılavuzu mutlaka detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor.

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