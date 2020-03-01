YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Lisansüstü eğitim ve akademik kadrolar için yapılan YÖKDİL sınavına bu yıl da pek çok aday başvurdu. Dil sınavına hazırlanan adayların sınavdan çıkınca en çok merak ettikleri konu YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak oluyor. İşte sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bu sorunun cevabı ÖSYM’nin sınav takviminde 26 Mart Perşembe olarak açıklanmış durumda. Tabii o gün saat kaçta ilan edileceği ise belli değil. YÖKDİL adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı perşembe günü ÖSYM’den gelecek son dakika gelişmeleri Mynet’ten takip ederek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin diğer sınavlarında olduğu gibi YÖKDİL için de adaylara sınav sonuçlarına dair bir gönderimde bulunulmayacak. Adaylar 26 Şubat Perşembe günü sonu.osym.gov.tr adresinden YÖKDİL puanlarını öğrenebilecekler.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.



