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YÖKDİL sonuçları açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.03.2019 00:54 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarına itirazlar 1-5 Nisan'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.

(AA)

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Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yökdil sonuçları

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