YÖKDİL sonuçları açıklandı

Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu (Y\u00d6K) taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen s\u0131nav\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 adaylar, "http:\/\/yokdil.yok.gov.tr\/" adresinden \u00f6\u011frenebilecek.\nS\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131na itirazlar 1-5 Nisan'da, Y\u00d6KD\u0130L S\u0131nav\u0131 K\u0131lavuzu'nda belirtilen usulde yap\u0131labilecek. \n(AA)PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!Adana\u2019da sa\u011fanak etkili oldu'\u00c7ocu\u011fu da vurun delil kalmas\u0131n!'
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