Yoksul aileler için dağıtılan kömür otel bahçesinde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçe Jandarma ekipleri Çamiçi Yaylasında faaliyet gösteren bir otelde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi durumu yerinde olmayan ailelere dağıtılan kömürün kullanıldığını tespit etti.

Jandarma, Niksar Belediyesi zabıta ekipleri ile Sosyal Dayanışma Vakfı görevlileri, alınması ve satılması yasak olan kömürlere Niksar Kaymakamlığının talimatı ile el koydu.

Yaklaşık 20 ton kömür Sosyal Dayanışma Vakfına teslim edildi. Branda altındaki kömürler kepçe yardımıyla kamyona yüklenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderildi.

Otel sahibi E.G hakkında Kabahatler Kanununa göre Niksar Kaymakamlığınca idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

(İHA)

