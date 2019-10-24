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YÖK'ten 50/d'li araştırma görevlilerine müjde

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinden başka bir ilde ve yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin kadrolarının, bu eğitimi gördükleri devlet üniversitelerine geçici olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

YÖK'ten 50/d'li araştırma görevlilerine müjde

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, "Türkiye'deki üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli öğretim elemanı yetiştirme projelerini uygulamaya koymaya ve 'Akademi dostu YÖK' anlayışıyla araştırma görevlilerinin uygulama esnasında karşılaştığı sorunlara insan odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

KADROLAR EĞİTİM GÖRDÜKLERİ ÜNİVERSİTELERE GEÇİCİ OLARAK TAHSİS EDİLECEK

YÖK tarafından yapılan toplantıda, devlet yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin sorunlarının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"ÖYP ve öncelikli alanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadroları 2547 sayılı kanunun 35'inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecek."

YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEKLER

Karara göre 50/d statüsünde atanan araştırma görevlileri, talep etmeleri ve kaydolabilecekleri lisansüstü program olması şartıyla kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilecek.

YÖK'ün aldığı kararla ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim görenlerin, bu eğitimi yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yapmasına da imkan sağlandı.

Bu kapsamda, yatay geçiş yapanlardan tez aşamasında olanların tez konularının değiştirilmemesi ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE YÖK BU KARAR ALDI

Öte yandan YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu kararlar, yüksek lisans ve doktora aşamasında olan birçok araştırma görevlisinin, üniversitelerince geri çağrılmalarının eğitimlerine sekte vurduğu, laboratuvar, kütüphane ve uygulama ortamları gibi altyapılardan uzak kalarak tezlerini sürdürdükleri ve tez konularının değiştirildiği yönündeki şikayetlerinin YÖK'e iletilmesi üzerine alındı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
50/d YÖK Yükseköğretim Kurulu

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