HABER

YÖK'ten 8 pilot üniversitenin öğrencilerine "Dijital Okuryazarlık" dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "(Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında verilen eğitim) Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı" - "Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında 8 pilot üniversitedeki 3 bin 112 öğretim elemanına yönelik eğitimlerin tamamlandığını belirterek, "Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır." ifadesini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Pilot üniversite seçilen Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinde YÖK'ün koordinasyonu ve Anadolu Üniversitesinin yürütücülüğünde "Dijital Çağda Öğrenme ve Öğretme" dersinin çevrimiçi olarak öğretim elemanlarına sunulduğunu belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Dersler, 19 Kasım 2018 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde 3 bin 112 öğretim elemanının katılımıyla tamamlandı. Katılımları dolayısıyla tüm hocalarımızı tebrik ederiz. Aynı üniversitelerimizde ikinci dönem tüm öğrencilerimize yönelik 3 kredili 'Dijital Okuryazarlık' dersi açılacaktır."

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Gururlandıran ödülGururlandıran ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Dijital Okuryazarlık" dersleri Twitter Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi"

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Kıymetini bilemeyenler söküp sattı! Şimdi parmakla gösteriyorlar

Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Bursa'da öldürdü, Samsun'da yakalandı! 'Pişman mısın' sorusunu bakın nasıl yanıtladı

Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.